Tummy time: cos’è e perché è fondamentale per la crescita del tuo neonato

Il tummy time, o tempo a pancia in giù, è un’attività cruciale per lo sviluppo fisico e sensoriale dei neonati.

Questa pratica consiste nel far trascorrere al bambino alcuni momenti della giornata in posizione prona, essenziale per il rafforzamento della muscolatura e la stimolazione della percezione sensoriale.

In un contesto in cui i neonati trascorrono molto tempo in posizione supina, per prevenire la SIDS (Sindrome della morte improvvisa del lattante) e per comodità in sdraiette e passeggini, il tummy time diventa fondamentale.

La posizione supina, infatti, limita l’esercizio di gruppi muscolari importanti come quelli addominali, potenzialmente rallentando lo sviluppo di abilità motorie come il controllo della testa e il gattonare. Il tummy time aiuta a ridurre il rischio di plagiocefalia posizionale, una deformazione temporanea del cranio, e stimola lo sviluppo sensoriale offrendo al bambino una nuova prospettiva sul mondo.

Come e Quando Iniziare il Tummy Time

Non è necessario attendere molto per iniziare il tummy time. Già nei primi giorni di vita, tenere il bambino pancia contro pancia promuove un’intensa interazione visiva e vocale tra genitore e figlio.

Man mano che il bambino cresce, intorno ai 3 mesi, si possono introdurre variazioni come l’uso di uno specchio per stimolare l’autoriconoscimento o giocattoli colorati per catturare la sua attenzione. La lettura condivisa può essere altrettanto piacevole ed educativa durante questi momenti.

È normale che alcuni bambini mostrino segni di disagio in posizione prona. In questi casi, è importante non forzarli e cercare alternative come il supporto su un fianco o l’uso di una palla da pilates sotto supervisione. La durata delle sessioni di tummy time dovrebbe aumentare gradualmente, ma è essenziale rispettare i ritmi e le preferenze del bambino, senza preoccuparsi se alcune sessioni sono più brevi o occasionalmente interrotte.

Per un tummy time efficace, è consigliabile scegliere momenti in cui il neonato non sia troppo stanco né affamato. È fondamentale rimanere sempre accanto al bambino per monitorarne la sicurezza e il benessere. Implementare regolarmente il tummy time nella routine quotidiana contribuisce significativamente allo sviluppo fisico ed emotivo dei neonati, preparandoli a affrontare con maggiore sicurezza ed autonomia le successive tappe dello sviluppo motorio.