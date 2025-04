Poco latte materno? Strategie efficaci per aumentare la produzione

L’allattamento al seno è un momento unico di connessione tra madre e figlio, essenziale per trasmettere i nutrienti necessari a una crescita sana del neonato.

Nonostante l’importanza di questo gesto, alcune donne possono sperimentare difficoltà nella produzione di latte materno, generando preoccupazione per il benessere del proprio bambino. Esistono, però, strategie efficaci per stimolare l’aumento della produzione di latte.

La produzione di latte è regolata principalmente da due ormoni: la prolattina e l’ossitocina. La prolattina ha il compito di stimolare le ghiandole mammarie, mentre l’ossitocina facilita il rilascio del latte.

Questo processo si adatta in base alla frequenza di suzione del neonato: più il bambino si attacca al seno, maggiore sarà la produzione di latte. Tuttavia, fattori come il parto prematuro o complicazioni post-partum possono influenzare negativamente questa capacità.

Incrementare le poppate per stimolare la produzione

Una delle prime azioni da intraprendere per aumentare la produzione di latte è incrementare il numero di poppate. Attaccare più spesso il bambino al seno non solo stimola una maggiore produzione ormonale ma assicura anche che l’attacco al seno sia corretto, evitando dolore e facilitando una suzione efficace.

Il contatto pelle a pelle subito dopo il parto e nei giorni a seguire è fondamentale non solo per rafforzare il legame affettivo ma anche per regolare gli ormoni coinvolti nell’allattamento. Questa pratica, semplice ma potente, dovrebbe essere continuata anche a casa, diventando un momento quotidiano di intimità con il proprio figlio.

La spremitura manuale o con tiralatte, dopo le poppate o tra di esse, è un’altra tecnica utile per mantenere attiva la stimolazione dei dotti mammarî. Inoltre, mantenere un’adeguata idratazione è cruciale: bere abbondante acqua supporta una buona produzione di latte. Anche l’alimentazione gioca un ruolo importante: una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura e proteine è essenziale per il benessere della madre e del bambino.

È vitale crearsi uno spazio tranquillo e sereno per allattare, poiché stress e ansia possono influenzare negativamente la produzione di latte. In caso di dubbi o preoccupazioni sulla quantità di latte prodotto o sul benessere del neonato, è fondamentale consultare un professionista sanitario specializzato in allattamento, che possa offrire supporto e consigli mirati.