Occhiali da sole bambini: a che età iniziare? La guida per proteggere i loro occhi

La cura e la protezione degli occhi dei più piccoli è un tema di grande importanza, spesso sottovalutato.

Gli occhiali da sole non sono solo un accessorio estetico, ma rappresentano una necessaria difesa contro i danni che i raggi ultravioletti (UV) possono causare alla vista dei bambini.

La loro funzione protettiva è paragonabile all’uso di una crema solare ad alto fattore per la pelle quando si gioca all’aperto.

I raggi UV hanno un effetto nocivo sulla vista, tanto negli adulti quanto nei bambini. Tuttavia, gli occhi dei più piccoli sono particolarmente sensibili perché il loro sistema visivo è in fase di sviluppo e quindi più esposto ai danni causati dalla radiazione solare.

È essenziale introdurre l’abitudine di indossare gli occhiali da sole già dai primi mesi di vita, scegliendo lenti capaci di bloccare efficacemente sia i raggi UV che la luce blu.

Come selezionare gli occhiali da sole adatti ai bambini?

La scelta degli occhiali da sole per i bambini deve essere fatta con attenzione. Oltre al design e ai colori vivaci, che sicuramente rendono l’accessorio più gradito ai piccoli, bisogna considerare aspetti fondamentali come la robustezza e la leggerezza delle montature e assicurarsi che le dimensioni siano adeguate per garantire una copertura ottimale degli occhi e un ampio campo visivo.

Per i neonati e i bimbi molto piccoli, spesso restii a indossare qualsiasi tipo di accessorio sul viso, esistono soluzioni specifiche come montature ultraleggere in materiali infrangibili o biocompatibili ed elastici o cordini per mantenere gli occhiali ben fissati senza disagio.

Man mano che i bambini crescono e diventano più attivi, giocando all’aperto con minor supervisione diretta, diventa cruciale optare per montature flessibili ma resistenti agli urti. Inoltre, alcuni programmi offrono garanzie su rottura o smarrimento degli occhiali – un aspetto non trascurabile data la naturale tendenza all’avventura dei ragazzi.

Collaborando con ottici optometrista qualificati si possono selezionare le lenti migliori in base alle specifiche esigenze del proprio figlio. Le lenti devono essere opache per filtrare correttamente i raggi UV; è fondamentale verificare sempre che siano dotate del marchio CE come garanzia della loro efficacia protettiva.

Inoltre, a seconda dell’ambiente in cui si trascorreranno le vacanze (montagna o mare), potrebbe essere opportuno scegliere tra lenti polarizzate o con maggiore protezione dalla luce blu.

Esistono diverse soluzioni anche per chi già utilizza gli occhiali da vista: dalle lenti fotocromatiche che si scuriscono automaticamente alla presenza della luce solare fino agli speciali clip-on. Un’altra opzione può essere quella delle lenti a contatto usate insieme agli occhiali da sole tradizionali.

Prendersi cura della salute visiva dei propri figli fin dalla tenera età significa insegnar loro abitudini preziose per tutta la vita. Scegliendo con cura gli strumenti giusti come gli occhiali da sole adeguati si può garantire una protezione efficace contro i rischi derivanti dall’esposizione al sole.