Vuoi chiamare tuo figlio così…? Attenzione! questi nomi sono ILLEGALI in Italia e nel mondo

La scelta del nome per un neonato rappresenta un momento cruciale e carico di emozioni per i genitori.

Tuttavia, è fondamentale essere a conoscenza del fatto che esistono leggi specifiche che regolano questa pratica, proibendo l’adozione di nomi considerati inadeguati o potenzialmente dannosi per il bambino.

Queste restrizioni sono molto variabili, riflettendo le diverse culture, tradizioni e sensibilità legali di ogni paese.

Nomi vietati nel mondo e l’importanza di informarsi

In Francia, l’intervento di un tribunale ha impedito a una coppia di nominare la propria figlia “Nutella”, per il timore che il nome potesse renderla oggetto di scherno. Questo ha costretto i genitori a scegliere un nome più tradizionale, come Ella. Nel Regno Unito, nomi come “Cianuro” sono stati bloccati per la preoccupazione verso il benessere del bambino.

Situazioni al limite dell’incredibile si sono verificate anche in Svezia, dove è stato vietato registrare un bambino con un nome composto da una sequenza incomprensibile di lettere e numeri, dimostrando l’estremo a cui alcuni genitori possono spingersi nella ricerca di originalità. Il Giappone ha mostrato una ferma opposizione al nome “Akuma” (diavolo), seguito da un ampio dibattito nazionale. In Italia, il nome “Venerdì” è stato giudicato troppo ridicolo o imbarazzante per essere accettato.

Curiosamente, anche i nomi di celebrità possono creare problemi legali. A Rosario, è stata introdotta una normativa per evitare che i bambini vengano chiamati Messi, in onore dell’icona calcistica, per prevenire confusione e problemi legali. Negli Stati Uniti e in altri paesi occidentali, pur esistendo una maggiore flessibilità, ci sono limitazioni come l’impossibilità di usare titoli nobiliari o professionali come nomi propri.

In Germania, la legislazione è particolarmente severa, vietando nomi come “Lucifer” o “Osama bin Laden”, ma anche termini comuni come “Menta piperita” o “Pietra”, ritenuti inadatti come nomi personali.

Questo panorama internazionale sottolinea l’importanza di informarsi adeguatamente sulle leggi locali relative alla registrazione dei nomi prima di prendere una decisione. La creatività nell’attribuzione dei nomi ai neonati può infatti incontrare ostacoli legali, volti a proteggere gli individui da possibili conseguenze negative. La questione della legalità dei nomi si pone quindi come un punto di incontro tra diritto civile, considerazioni etiche e culturali, in un contesto globale dove le tradizioni locali si intrecciano con le aspirazioni individuali dei genitori.