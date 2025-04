Impetigine bambini: come riconoscerla e curarla efficacemente

L’impetigine è una patologia cutanea molto comune tra i bambini, causata principalmente da batteri come gli streptococchi e gli stafilococchi.

Questa infezione della pelle si manifesta con maggiore frequenza nei mesi caldi, favorita da condizioni di umidità e calore che ne stimolano la proliferazione.

La sudorazione e piccole lesioni cutanee, spesso risultato di graffi o punture di insetto, creano l’ambiente ideale per lo sviluppo dell’impetigine. Ambienti come spiagge o piscine possono inoltre facilitare la diffusione dell’infezione.

Impetigini vengono solo in estate?

Nonostante la sua prevalenza nei mesi estivi, l’impetigine può manifestarsi anche in inverno, partendo dalle narici umide causate da raffreddori frequenti nei bambini.

I sintomi sono facilmente riconoscibili: arrossamento della pelle seguito dalla comparsa di piccole bolle piene di liquido giallastro che secca formando croste. Queste lesioni, oltre a provocare prurito, diventano altamente contagiose se toccate con mani sporche.

Il contagio avviene principalmente attraverso il contatto diretto con le lesioni o indirettamente tramite oggetti contaminati. La presenza di ferite aperte sulla pelle aumenta il rischio d’infezione, e condizioni come la dermatite atopica possono rendere i bambini più suscettibili.

La diagnosi dell’impetigine è generalmente semplice per un pediatra esperto e la terapia prevede l’applicazione topica di creme antibiotiche. In casi più severi, può essere necessaria la somministrazione orale di antibiotici. Per trattare efficacemente l’impetigine, è fondamentale mantenere alta l’igiene personale del bambino, con lavaggi frequenti e l’uso di detergenti neutri. È importante anche tenere le unghie dei bambini corte e pulite.

Un aspetto cruciale nella gestione dell’impetigine è la prevenzione del contagio. Educare i bambini a non toccarsi le lesioni ed evitare stretti contatti fisici nei primi giorni di trattamento riduce la possibilità che l’infezione si diffonda. Affrontando tempestivamente i sintomi con corrette pratiche igieniche e seguendo le indicazioni terapeutiche del medico, è possibile superare rapidamente questo problema cutaneo.