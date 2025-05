Unghie del neonato: quando e come tagliarle in totale sicurezza

La cura delle unghie nei neonati è cruciale per la loro igiene e benessere. Queste, se lasciate lunghe o irregolari, possono portare a autolesionismo involontario, con graffi sul viso o altre parti del corpo.

Le unghie dei neonati sono particolarmente delicate e tendono a sfaldarsi, rendendo necessaria una cura attenta.

Quando tagliare le unghie del neonato è una domanda comune tra i neogenitori. È consigliabile farlo non appena si notano unghie lunghe o appuntite, o se il bambino inizia a graffiarsi.

Quando e come tagliare le unghie ai nostri bambini

Il momento ideale per questa operazione è quando il neonato dorme o è particolarmente calmo, magari dopo il bagnetto, momento in cui le unghie sono più morbide e facili da tagliare.

Consigli per un taglio sicuro includono scegliere un luogo ben illuminato e, se necessario, l’aiuto di un’altra persona per tenere fermo il bambino. Parlare o cantare dolcemente può aiutare a creare un ambiente rilassante. È importante usare la tecnica giusta, come scostare il polpastrello dall’unghia per evitare tagli e optare per un taglio arrotondato per le mani e dritto per i piedi, per prevenire le unghie incarnite.

Per quanto riguarda gli strumenti adatti, esistono forbicine con punte arrotondate o tagliaunghie pediatrici che offrono sicurezza ed efficacia. L’utilizzo di lime usa e getta può essere un buon complemento per smussare eventuali irregolarità. È fondamentale evitare di rimuovere parti dell’unghia con mani o denti per ridurre il rischio di infezioni.

In caso di incidenti, come un taglio al polpastrello, è essenziale disinfettare immediatamente la ferita e tamponarla con garza sterile. I cerotti sono sconsigliati per il rischio di ingestione accidentale o soffocamento da parte del bambino.

Attraverso questi accorgimenti, il taglio delle unghie del neonato può essere gestito in totale sicurezza, garantendo il benessere e la salute del piccolo.