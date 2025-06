Paura del dottore? Come trasformare la visita in un gioco per il tuo bambino

La paura del dottore è un sentimento diffuso tra i bambini, che si manifesta in occasioni diverse come visite dal dentista, controlli dal pediatra o durante le vaccinazioni.

Questa paura, benché spesso temporanea, può aggravarsi a causa di esperienze negative pregresse. I genitori giocano un ruolo cruciale nell’aiutare i loro figli a superare queste paure.

Un esempio significativo si verifica spesso vicino agli ambulatori pediatrici, dove è possibile osservare bambini che piangono rifiutandosi di entrare.

Aiuta il tuo bambino spiegagli cosà accadrà dal dottore

In questi momenti, il conforto offerto da genitori e nonni, seppur benintenzionato, potrebbe involontariamente rafforzare la paura del bambino. Presentare la figura dello specialista in modo positivo, quasi come un amico, è quindi fondamentale.

Per infondere fiducia durante la visita medica, è essenziale che i genitori dimostrino attraverso parole e comportamenti che non c’è nulla da temere. Entrare per primi nell’ambulatorio con un atteggiamento positivo e rassicurante è un segnale forte per il bambino, che percepisce l’ambiente come sicuro.

Incoraggiare la lettura di libri o inventare storie che trattano il tema medico può essere un ottimo modo per discutere delle paure con i bambini, accogliendo le loro emozioni in modo costruttivo. Condividere esperienze emotive aiuta a creare un legame empatico con il bambino, insegnandogli a gestire le proprie emozioni.

Informare il bambino su ciò che accadrà durante la visita è un altro passo cruciale. L’esempio di Simone, un bambino di 8 anni ansioso all’idea di andare dal dentista, illustra bene come l’ansia possa derivare dall’incertezza. Spiegare in termini semplici e chiari cosa succederà può significativamente ridurre l’ansia.

È importante non mentire mai al bambino riguardo alla natura dell’intervento medico, ma utilizzare un linguaggio adatto all’età per spiegare cosa accadrà realmente. Questo approccio aiuta a ridurre le paure infondate e permette al bambino di sentirsi più in controllo.

L’atteggiamento del medico è altrettanto fondamentale. Evitare indumenti che possano intimidire, come il camice bianco, o personalizzarli in modo simpatico, può aiutare a mettere a proprio agio i bambini. Coinvolgere attivamente il bambino nella visita e rivolgersi direttamente a lui quando si parla della sua salute è essenziale per costruire un rapporto di fiducia.

Creare un ambiente accogliente, dove il medico si presenta come una figura amichevole, e evitare comunicazioni fraintendibili tra adulti sulla salute del bambino sono strategie chiave per rendere le visite mediche un’esperienza meno stressante, sia per i genitori che, soprattutto, per i bambini.