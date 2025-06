Birthing Ball: il segreto per un travaglio più facile e un parto sereno

In un mondo dove la gravidanza e il parto sono spesso avvolti da ansie e incertezze, emerge una soluzione semplice ma rivoluzionaria: la Birthing Ball, o palla da parto.

Questo strumento, simile alle palle utilizzate in fisioterapia, sta guadagnando popolarità tra le future mamme per i suoi numerosi benefici durante il travaglio.

La Birthing Ball è progettata per offrire supporto e comfort alle donne in uno dei momenti più significativi della loro vita. A differenza del tradizionale metodo di sdraiarsi immobili sulla schiena aspettando le contrazioni, questa palla consente di restare dritte e attive, facilitando così un processo di parto meno doloroso e più gestibile.

Le origini della Birthing Ball risalgono agli strumenti utilizzati nelle palestre o nei centri di riabilitazione. Conosciute anche come palle da ginnastica, svizzere o svedesi, queste sfere sono realizzate in materiale antiscivolo resistente che garantisce sicurezza durante l’uso. La dimensione varia tra i 65 e i 75 centimetri per adattarsi al meglio alle esigenze individuali senza contenere sostanze chimiche nocive.

Birthing Ball tutti i benefici e gli utilizzi

I vantaggi dell’utilizzo della Birthing Ball sono molteplici. Primo fra tutti è la riduzione dell’intensità del dolore grazie alla possibilità di assumere posizioni che alleviano la pressione sul bacino. Inoltre, l’uso della palla aumenta lo spazio pelvico facilitando l’uscita del bambino e accelerando la progressione del travaglio.

Le donne che utilizzano questo strumento riferiscono maggiore controllo e soddisfazione sia per il sollievo dal dolore sia per l’esperienza complessiva del parto.

L’utilizzo della Birthing Ball richiede supervisione da parte di un’ostetrica o fisioterapista esperto nel suo uso. Questa figura professionale può insegnare diverse posizioni efficaci come sedersi sulla palla con la schiena appoggiata contro di essa oppure adottare posture accovacciate o inginocchiate vicino alla palla abbracciandola. Stare in posizione eretta accelera il travaglio favorendo la discesa della testa del bambino nel bacino.

È consigliabile iniziare a usare la Birthing Ball diverse settimane o mesi prima della nascita non solo come preparazione al parto ma anche come forma di esercizio fisico ed allenamento dell’equilibrio. Durante il travaglio si può sentire sollievo dal dolore dopo 20-90 minuti dall’inizio dell’utilizzo.

Gli esercizi più comuni includono stretching su una palla da gravidanza per alleviare dolore, stress e disagio; rimbalzare sulla palla con le gambe aperte mantenendo così il movimento pelvico; inclinazioni pelviche per incoraggiare la dilatazione; seduta post-partum su una birthing ball leggermente sgonfia offre confort durante il periodo di guarigione post-partum alleviando i dolori nella zona tra vagina ed ano rendendo meno dolorosa l’esperienza del sedersi su superfici rigide.