L’importanza dell’indipendenza! Tutto sulle le nuove abilità del tuo bebè

Ogni mese che passa rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo del tuo bambino, un periodo in cui si assiste a un vero e proprio balzo verso l’indipendenza.

Questo momento è caratterizzato da significativi progressi nelle capacità motorie, comunicative e cognitive, che segnano il passaggio da una fase di dipendenza totale a una maggiore autonomia.

Le nuove capacità motorie sono forse le più evidenti. Molti bambini, infatti, iniziano a stare seduti senza supporto, scoprono come rotolare da distesi e fanno i primi tentativi di spostarsi autonomamente.

Bimbi verso l’indipendenza

Alcuni esplorano lo strisciare in avanti o si mettono carponi per poi spingersi indietro. È anche il momento in cui tentano di alzarsi aggrappandosi ai mobili o ad altri punti di appoggio. Queste conquiste non sono solo fisiche ma aprono la porta a un mondo nuovo da esplorare.

Parallelamente allo sviluppo motorio, il temperamento del bambino diventa sempre più marcato. Le sue reazioni e le sue preferenze cominciano a differenziarlo nettamente dai coetanei, rendendo ogni piccolo essere umano unico nel suo modo di interagire con l’ambiente circostante.

La comunicazione assume nuove sfumature: i bambini imparano a giocare a “cucù” e mostrano interesse per gli oggetti nascosti, rivelando una crescente comprensione della permanenza dell’oggetto – la consapevolezza che persone e cose continuano ad esistere anche quando non sono visibili. La loro capacità linguistica si arricchisce con la lallazione; suoni come “ma-ma” o “da-da” cominciano a popolare il loro repertorio vocale.

Queste evoluzioni sono accompagnate da cambiamenti nella sfera emotiva e relazionale. Il bambino impara gradualmente che gli oggetti e le persone hanno una continuità nel tempo; questa consapevolezza lo aiuta nella gestione della separazione dagli adulti di riferimento. Le routine stabilite nei mesi precedenti diventano ancora più importanti perché offrono sicurezza e prevedibilità.

È essenziale concedere al bambino tempo ed occasioni per sperimentare queste nuove competenze in un ambiente stimolante ma sicuro. L’esplorazione attiva dell’ambiente circostante è cruciale per consolidare le abilità acquisite e promuovere ulteriormente lo sviluppo cognitivo ed emotivo.

In questo periodo può emergere anche una certa frustrazione dovuta alla discrepanza tra desiderio di fare ed effettiva capacità di realizzare azioni complesse; tale frustrazione può manifestarsi con pianto improvviso o irritabilità maggiorata. Tuttavia, questi comportamenti sono normalmente transitori e tendono ad attenuarsi man mano che il bambino matura nuove competenze attraverso la ripetizione delle esperienze.

L’impegno dei genitori nel riconoscere ed accogliere queste novità è fondamentale: attraverso giochi interattivi come leggere insieme libricini o incoraggiare i primissimi tentativi vocalici si rinforza il legame affettivo oltre che stimolare lo sviluppo linguistico del piccolo.