Si o no al girello? gli esperti non hanno dubbi!

In un mondo in cui l’infanzia è sempre più oggetto di attenzioni, studi e ricerche, la questione dell’utilizzo del girello per neonati si pone come un dilemma cruciale per i genitori moderni.

Questo strumento, un tempo simbolo di un passaggio quasi rituale nella crescita dei più piccoli, oggi si trova al centro di un dibattito che coinvolge pediatri, esperti di sviluppo infantile e, naturalmente, le famiglie.

La domanda che si pongono molti è semplice ma carica di implicazioni: il girello è davvero utile per il corretto sviluppo motorio del bambino o rappresenta un ostacolo, un’abitudine da cui prendere le distanze?

La risposta, come vedremo, non è così scontata e richiede un’analisi approfondita delle evidenze scientifiche e delle raccomandazioni degli esperti.

Il parere dei pediatri sul girello per neonato

La comunità medica, negli ultimi anni, ha espresso pareri sempre più critici nei confronti del girello. La convinzione radicata che possa facilitare e accelerare il processo di apprendimento della camminata è stata ampiamente sfatata.

Al contrario, gli studi dimostrano che l’utilizzo del girello può effettivamente ritardare lo sviluppo delle capacità motorie fondamentali.

La posizione innaturale che il bambino è costretto ad assumere all’interno del girello, infatti, non solo non favorisce l’apprendimento della camminata ma può anche alterare il normale sviluppo muscolare e della coordinazione.

Inoltre, il girello limita la possibilità per il bambino di sperimentare il proprio corpo nello spazio, compromettendo l’acquisizione di un adeguato senso dell’equilibrio.

Nonostante l’intenzione di molti genitori di utilizzare il girello come strumento per garantire la sicurezza del bambino, permettendogli di esplorare l’ambiente circostante senza rischi, la realtà si rivela differente.

Il girello, infatti, può aumentare il rischio di incidenti domestici. La facilità con cui il bambino può muoversi rapidamente e senza controllo espone a pericoli non sempre prevedibili, come cadute da scale o urti contro mobili e oggetti. Questo strumento, dunque, lungi dall’essere un alleato della sicurezza, richiede una vigilanza costante da parte degli adulti, vanificando uno dei principali motivi per cui viene scelto.

Di fronte alle evidenze e alle raccomandazioni degli esperti, i genitori si trovano a dover considerare alternative più sicure e più in linea con il naturale sviluppo motorio del bambino. La pazienza e il sostegno attivo durante le prime fasi della camminata sono fondamentali. Invece di accelerare artificialmente questo processo, è importante lasciare che il bambino esplori le proprie capacità seguendo i propri tempi. Preparare un ambiente domestico sicuro, libero da pericoli e stimolante, può fare molto di più per il benessere e lo sviluppo del bambino rispetto all’uso di un girello.

Inoltre, esistono sul mercato giocattoli e strumenti di supporto alla camminata, come i primi passi, che, a differenza del girello, non costringono il bambino in una posizione innaturale, ma lo invitano a sperimentare e a rafforzare le proprie capacità motorie in modo sicuro e salutare.

In conclusione, la scelta di utilizzare o meno il girello dovrebbe essere ponderata attentamente dai genitori, tenendo in considerazione non solo le proprie esigenze e convinzioni ma soprattutto il benessere e lo sviluppo ottimale del bambino. Le alternative esistono e possono offrire un percorso di crescita più armonioso e sicuro.