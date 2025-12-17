Non è raro che durante il parto vaginale il peritoneo sia soggetto a incisioni chirurgiche volte a favorire la nascita del neonato. Può anche accadere che si verifichino accidentali lesioni perineali. Adottando i giusti rimedi risulterà più semplice giungere a una cicatrizzazione delle ferite.

Differenza tra episiotomia e lesioni spontanee

Il termine episiotomia fa riferimento a un’incisione chirurgica che, nell’ultima fase del parto, interessa i tessuti del perineo e la parete posteriore della vagina. L’obiettivo dell’incisione è allargare l’orifizio vaginale permettendo al feto di uscire più facilmente. A differenza dell’episiotomia, le lacerazioni spontanee si verificano quando la pressione esercitata dalla testa del nascituro sui tessuti del peritoneo portano quest’ultimo a sfibrarsi fino ad aprirsi, provocando lesioni di vari gradi (fino al quarto, il più grave). In entrambi i casi, a parto avvenuto, poter contare su delle valide cremas cicatrizzantes è d’aiuto per minimizzare i possibili fastidi.

I vantaggi delle creme cicatrizzanti

La sensazione di bruciore è un disturbo piuttosto comune tra le donne che hanno subito un’episiotomia, ma anche nelle neo-mamme soggette a taglio cesareo o all’applicazione di punti di sutura post parto. Non sottovalutare la situazione è importante per favorire la guarigione scegliendo rimedi che conducano a una cicatrizzazione più veloce. Oggi il mercato offre creme apposite, da applicare in base alle indicazioni fornite dai produttori per veder diminuire rapidamente il fastidio e tornare a una situazione di normalità.

Come igienizzare il perineo

Se il ruolo delle creme cicatrizzanti in questo contesto non può essere messo in discussione, occorre ricordare come l’attenzione debba essere rivolta anche a una corretta e igiene. Quanto appena scritto assume maggior valore nei casi in cui la zona appaia gonfia e infiammata rendendo doloroso, in particolare, il mantenimento della posizione seduta. Meglio lavare il perineo con acqua tiepida due volte al giorno servendosi di un sapone delicato o un detergente a pH acido, ed eventualmente ricorrere a soluzioni disinfettanti specifiche: così facendo si otterranno benefici anche in presenza di ematomi. Oltre ad applicare creme cicatrizzanti, a favorire la cicatrizzazione sarà l’utilizzo di garze in cotone, ottime nel far traspirare la pelle proteggendo la ferita.

Monitorare la cicatrizzazione

Per verificare come stia evolvendo il percorso verso la guarigione è sufficiente munirsi di uno specchietto, che mostrerà chiaramente lo stato del gonfiore e gli arrossamenti. Se l’infiammazione dovesse continuare a causare dolore, il ginecologo potrebbe suggerire applicazioni di ghiaccio o indirizzare verso l’acquisto di prodotti più indicati.

Le ferite derivanti dall’episiotomia vengono suturate con punti riassorbibili. Tuttavia, prima di ottenere una guarigione perfetta è imperativo pulire con detergenti specifici la zona e, al fine di rendere più rapida la guarigione, applicare apposite creme cicatrizzanti.