Una Guida a Tutti i Draghi in House of the Dragon, Finora

Le fiamme hanno una memoria. Nelle notti di Westeros, i ruggiti dei draghi risuonano come promesse e minacce. Questa è una guida essenziale e viva ai draghi di House of the Dragon, finora: chi li cavalca, da che parte volano, quanto contano davvero.

La Danza dei Draghi non è solo guerra dinastica. È un atlante di creature uniche, ciascuna con un carattere. Aggiornato agli episodi pubblicati fino al 2024, e senza inventare ciò che lo schermo non ha mostrato, ecco come si schierano i cieli.

I draghi di Team Black

Syrax (Rhaenyra): massiccia, affidabile. Non è la più feroce, ma porta la regina dove deve. L’aria attorno a lei sa di potere antico.

Caraxes (Daemon): lungo, sottile, famelico. Il “Blood Wyrm” è pura aggressività controllata. In battaglia, taglia il cielo come una lama rossa.

Meleys (Rhaenys): la “Regina Rossa”. Elegante e rapida. È quel tipo di forza che entra in scena senza chiedere permesso.

Vermax (Jacaerys): giovane ma già “militare”. Si muove deciso, segue gli ordini, cresce episodio dopo episodio.

Arrax (Lucerys): piccolo, impetuoso. La sua storia, legata a tempeste e promesse, resta un monito sulla fragilità della giovinezza in guerra.

Tyraxes (Joffrey Velaryon): ancora in crescita. Non da prima linea, ma prezioso per addestramento e messaggeria.

Moondancer (Baela): snella, velocissima. Non vince per peso, vince per ritmo. È la danza dentro la Danza.

Seasmoke: grigio, agile. È stato il compagno di Laenor Velaryon; nella serie resta senza cavaliere confermato a schermo al momento.

Vermithor: l’“Ira di Bronzo” di Jaehaerys I. Lo abbiamo visto nel buio della montagna, quando Daemon gli ha cantato. Colosso anziano, ancora da schierare apertamente.

Questa metà del cielo vive di legami familiari e di memoria. A Roccia del Drago si parla piano, si ascolta il respiro della terra. Ci sono anziani che risvegliano paure e speranze. E c’è un pensiero insistente: i draghi non appartengono mai del tutto a chi li cavalca.

I draghi di Team Green

Vhagar (Aemond): enorme, antichissima. Dopo Balerion, è la più grande vista in vita. Quando apre le ali, cambia la luce sul campo.

Sunfyre (Aegon II): dorato, abbagliante. Il suo splendore inganna: sotto c’è acciaio.

Dreamfyre (Helaena): femmina anziana e fiera. C’è qualcosa di rituale in ogni suo movimento, come se ascoltasse canti che gli altri non sentono.

Tessarion (Daeron Targaryen): citata nelle cronache come la “Regina Blu”. Nella serie, la presenza operativa non è ancora mostrata con chiarezza.

Morghul (Jaehaera) e Shrykos (Jaehaerys): legati ai più piccoli della casata. Giovani, non pronti a una guerra aperta.

E i non allineati? A Roccia del Drago e nei dintorni si aggirano i selvatici: il Cannibal, il timido Grey Ghost, lo schivo Sheepstealer. La serie li cita e li sfiora con prudenza. Sono il promemoria che la natura dei draghi precede ogni bandiera.

Qui sta il punto, che arriva solo a metà perché merita respiro: il confronto non è numerico. È simbolico. Ogni creatura racconta un modo diverso di esercitare il potere: disciplina contro istinto, tradizione contro opportunità, luce dorata contro bagliore di brace.

I dati dicono che i Verdi hanno il “peso” con Vhagar, i Neri la profondità di panchina con più giovani addestrati. Ma sul campo, contano anche vento, pioggia, paura. E l’umore di un animale che ha visto imperi nascere e cadere.

Se alzi lo sguardo, li vedi: ombre che scorrono sopra torri e porti. La domanda, ora, non è chi vincerà. È chi riuscirà a farsi ascoltare dal proprio drago nel momento in cui il cielo chiederà un prezzo. Tu, da che parte gireresti le redini?