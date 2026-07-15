Cena tra le Nuvole: Dinner in the Sky arriva al Misano World Circuit per il GT World Challenge

Un weekend di motori e cielo aperto: tra il profumo di benzina e la brezza dell’Adriatico, a Misano si cena sospesi, con il rombo delle GT che diventa colonna sonora mentre l’orizzonte si fa palco.

Dal 17 al 19 luglio il Misano World Circuit mette in calendario qualcosa che non è solo spettacolo. È uno sguardo nuovo su un luogo familiare. Arriva Dinner in the Sky, con colazioni, pranzi, aperitivi e cene sollevati a circa 50 metri d’altezza. Sembra un gioco, ma è organizzazione pura: turni scanditi, briefing rapido, cintura che abbraccia la vita, seduta girevole, chef a bordo. Tu ti siedi, la gru sale, il circuito cambia prospettiva.

Prima di arrivarci, conviene fermarsi un attimo a terra. Misano è una pista da 4,226 km, 16 curve, rettilinei breddi ma veloci, box vivi anche quando cala il sole. Il GT World Challenge Europe porta qui le sue GT3: macchine da 500-600 cavalli, fari accesi, passaggi duri, pit stop millimetrici. Chi frequenta Misano lo sa: la notte, in Riviera, il rumore dei motori taglia l’aria come una promessa. Il resto è attesa.

E poi succede la cosa che sposta tutto. Il tavolo si stacca dal suolo e ti ritrovi sospeso tra la pista e i box. Il rettilineo diventa una linea, la pit lane una scacchiera. Annusi il mare, segui i fanali, riconosci le traiettorie dall’alto. Le voci nel paddock si fanno coriandoli. Un cameriere ti porge un calice: l’aperitivo è un gesto semplice che, a quell’altezza, sembra un rito.

Come funziona e cosa aspettarsi

Il format è internazionale e ha uno standard noto: piattaforma con posti limitati (il numero preciso a Misano non è stato comunicato al momento della pubblicazione), staff addestrato, imbracature certificate, procedure verificate. L’esperienza dura in genere alcuni minuti per colazione, una mezz’ora o poco più per pranzo e cena; i tempi variano in base al turno. Programma, prezzi e menu specifici per Misano non risultano pubblici al momento: conviene verificare con l’organizzazione prima di prenotare. Di solito i menu valorizzano il territorio. In Romagna significa profumi netti, materie prime riconoscibili, qualche omaggio alla tradizione. Vedi una piadina, ma la incontri come dettaglio elegante, non come cartolina.

Sul fronte sicurezza, la logica è stringente: controlli pre-volo, blocchi di emergenza, personale con procedure chiare. Se soffri di vertigini, puoi parlarne allo staff e decidere con calma. Non c’è fretta. L’alta quota qui non è un test di coraggio. È una lente.

Perché Misano è il posto giusto

La verità è che questo circuito ha un suono che resta addosso. Di giorno scalda, di sera ipnotizza. Guardarlo dall’alto è come riascoltare una canzone che conosci, ma con le voci separate. Leggi il lavoro dei meccanici, conti i secondi del pit, capisci quanto sia coreografico un campionato pensato per il pubblico. La vista panoramica fa pace tra chi ama la gara e chi cerca un’esperienza più intima. Uno scatto per i social? Certo. Ma non è quello il punto. Il punto è la sensazione di tenere insieme mondi diversi: la tavola e il cronometro, il vento e la carbonella del paddock, l’adrenalina e la conversazione.

Tre giorni, quattro momenti al giorno, un cielo che cambia. Ti alzi per colazione e vedi l’autodromo svegliarsi. Torni per l’aperitivo e capisci che la luce, qui, la fa da padrona. La cena la lasci al tramonto: i fari si accendono, il mare disegna una riga chiara, il rumore sale e scende come un respiro.

Alla fine rimane una domanda semplice: quanto ci serve, oggi, per sentirci davvero in alto? A Misano, bastano una cintura stretta, un piatto ben pensato e un motore che ti fa vibrare le ossa. Il resto è cielo, e un orizzonte che si allunga quanto vuoi tu.