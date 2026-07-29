Storia di una mamma, di una passione e del corredino perfetto.

M I N I M E • B O U T I Q U E N A S C I TA

C’è un momento magico, unico e indimenticabile nella vita di ogni donna: quello in cui si scopre che si sta per diventare mamma.

Da quel preciso istante, la mente si riempie di sogni, preparativi ed emozioni. Tra tutti, ce n’è uno speciale che conserva una dolcezza tutta sua: la scelta del primo corredino nascita.

Ma chi c’è davvero dietro i completini, le tutine morbidissime e i dettagli preziosi che accolgono i neonati nei loro primissimi giorni di vita? Oggi vogliamo aprirvi le porte del nostro mondo e raccontarvi una storia fatta di amore, famiglia e dedizione quotidiana.

CIAO, SONO FABIANA: MAMMA E CUORE PULSANTE DI MINI ME

Dietro a Mini Me non c’è una grande multinazionale anonima, ma il sogno, la sensibilità e la determinazione di una

giovane donna: Fabiana Lia.

Mamma di 25 anni e orgogliosa mamma di due splendidi bambini, Fabiana vive ogni singolo giorno la meraviglia e le piccole sfide della maternità. È proprio vivendo sulla propria pelle l’esperienza dell’attesa, della preparazione della valigia per l’ospedale e dei primi delicati mesi di vita dei suoi piccoli che è nata l’idea di fondare Mini Me.



“Quando diventi mamma, la priorità assoluta diventa la sicurezza e il benessere dei tuoi figli.

Cercavo capi che non fossero solo belli da vedere, ma soprattutto soffici, privi di sostanze

irritanti e pratici per i cambi veloci.”



“Ho creato Mini Me per offrire a ogni mamma esattamente ciò che desideravo per i miei bambini:

la certezza della qualità e la dolcezza dell’eleganza italiana.”

Fabiana Lia

Fondatrice di Mini Me

LA NOSTRA MISSIONE: IL CORREDINO COME PRIMO ABBRACCIO

Preparare la borsa per il parto non è una semplice nota sulla lista delle cose da fare: è un vero e proprio rituale d’amore.

Per questo motivo, la selezione dei corredini nascita su Mini Me viene curata con un’attenzione scrupolosa ai dettagli e ai tessuti:

Tessuti Puri e Traspiranti: Prediligiamo l’uso di 100% puro cotone anallergico, morbido e traspirante, ideale per la pelle estremamente sensibile dei neonati e privo di fibre sintetiche irritanti.

Prediligiamo l’uso di 100% puro cotone anallergico, morbido e traspirante, ideale per la pelle estremamente sensibile dei neonati e privo di fibre sintetiche irritanti. Massima Praticità per il Cambio : Tutine e completini progettati con aperture facilitate per garantire praticità alle mamme e alle ostetriche durante i primi giorni in ospedale.

: Tutine e completini progettati con aperture facilitate per garantire praticità alle mamme e alle ostetriche durante i primi giorni in ospedale. Stile e Cura dei Dettagli: Un’estetica raffinata, classica e senza tempo, pensata per rendere indelebili i ricordi delle prime foto e dei primi abbracci.

Da Mamma a Mamma: Un Supporto Sempre Attivo

Sappiamo bene quanto possa essere travolgente la preparazione al parto, soprattutto alla prima esperienza. Per questo, Mini Me offre una consulenza diretta e personalizzata via WhatsApp per guidare la mamma nella scelta delle taglie, dei tessuti e della composizione ideale dei sacchetti cambio.

Con opzioni di spedizione veloce e pagamento comodamente in contrassegno, ogni dettaglio è pensato per offrire la massima serenità.

Che si tratti di preparare la valigia per l’ospedale o di scegliere il regalo perfetto per una nascita speciale, ogni singolo pacco firmato Mini Me viene confezionato con lo stesso amore con cui vestiremmo i nostri figli.

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