Un ex militare ha deciso di lanciare una sfida per raccogliere dei soldi da donare in beneficenza. A 99 anni correndo in giardino lancia una sfida.

In questo terribile periodo che tutto il mondo sta affrontando a causa dell’emergenza coronavirus oltre alle brutte notizie ce ne sono tante di solidarietà, straordinarie e commoventi. Ad esempio la storia del veterano Moore ha commosso il mondo. L’uomo è riuscito a raccogliere una consistente cifra da donare alla sanità nell’emergenza della pandemia.

A 99 anni correndo in giardino lancia una sfida: “Voglio raccogliere fondi per i nostri eroi”

Come riportato anche da Repubblica, l’ex capitano Tom Moore, 99 anni, ha raccolto oltre 12 milioni di sterline che ha donato alla sanità britannica. Il veterano che vive in un paesino inglese di Marston Moreteyne (circa 60 km a nord di Londra), compirà 100 anni il 30 aprile ed ha ha prestato servizio in India e in Birmania durante la seconda guerra mondiale. Da quando si è rotto l’anca per camminare deve usare un deambulatore, ma questo non lo ha di certo fermato.

Siccome è stato curato bene dai medici ai quali è molto grato ha deciso di dare anche lui un contributo nella lotta al coronavirus. Facendosi aiutare dai suoi familiari ha lanciato una raccolta fondi online. In cambio delle donazioni, l’uomo ha promesso di fare, grazie a un piccolo deambulatore che lo sorregge, cento volte il giro del suo giardino (25 metri) entro il 30 aprile, il giorno in cui compirà 100 anni. Tutto è iniziato con un post su Twitter: “Sono il Capitano Tom Moore, veterano di guerra di 99 anni (quasi 100), e camminerò per il sistema sanitario nazionale per raccogliere fondi per i nostri eroi“.

I’m Captain Tom Moore, war veteran, 99 years of age (soon to be 100) and I’m walking for the NHS to raise money for our heroes.https://t.co/M1dkvoV3kE — Captain Tom Moore (@captaintommoore) April 10, 2020

Il veterano Moore ha appena iniziato la sua sfida, ma molti cittadini inglesi hanno già voluto premiare il suo coraggio e la sua generosità. L’obiettivo del veterano era quello di accogliere almeno un migliaio di sterline, ma sono state donati già oltre 12 milioni di sterline da più di 600 mila persone.

Moore ha già dichiarato di voler fare altri 100 giri intorno al suo giardino, appena completerà il primo centinaio: “Non mi voglio fermare”. Alla Reuters, mentre si puliva le medaglie, ha raccontato: “Più soldi arrivano alla nostra sanità pubblica, più sono contento. Perché quando ne ho avuto bisogno medici e infermieri sono stati fantastici, sempre gentile e caritatevoli con me. La fortuna aiuta gli audaci e tutti gli operatori sanitari sono audaci, quindi se lo meritano. Ho sempre pensato, durante la mia lunga vita, che domani sarà un giorno migliore. Lo penso ancora”.

Non c’è stato bisogno di aspettare il 30 aprile, il giorno del suo centesimo compleanno, il Capitano Moore oggi è riuscito a completare i 100 giri per i suoi 100 anni.

He’s done it! 👏#CaptainTomMoore has completed his 100 laps before his 100th birthday live on #BBCBreakfast! 🙌

He’s raised over £12 million for the #NHS

Well done @captaintommoore from everyone at the @BBC 💕 pic.twitter.com/rtil8gKKmJ — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 16, 2020

Che aggiungere unimamme, gli anziani sono davvero preziosi!