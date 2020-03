Un messaggio solidale è quello che è apparso in un androne di un condominio ai tempi dell’emergenza Coronavirus. Delle ragazze si sono rese disponibili a fare la spesa per gli anziani.

In un momento così particolare, le piccole o grandi storie di solidarietà fanno bene e servono per superare questi giorni difficili. Come ben si sa, stiamo affrontando l’emergenza Coronavirus. Tante sono state in questi ultimi giorni le direttive che con il nuovo decreto sono state comunicate ai cittadini da parte del Governo. Oltre all’igiene personale, all’evitare luoghi affollati e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, c’è anche il consiglio di non uscire di casa. Un’avvertenza che vale sopratutto per gli anziani. Proprio per aiutare persone, un gruppo di ragazze ha deciso di compiere un gesto di responsabilità, di solidarietà e di empatia verso il prossimo.

La spesa per gli anziani ai tempi del Coronavirus: il messaggio solidale a Torino

Nell’androne di un palazzo di Torino, in via San Donato, come riportato da il Corriere, è comparso un avviso. L’avviso è indirizzato alle persone anziane che vivono nel palazzo, con più di 70 anni e/o con patologie: “Se in questo periodo preferite rimanere a casa, le ragazze del quarto piano offrono disponibilità a fare la spesa per voi (a titolo gratuito)”. Poi continua: “Se vi fa piacere ricevere questo aiuto, inserite qui sotto il vostro cognome”. Un bel gesto che è piaciuto non solo ai condomini, ma a tutti il mondo del web. La nipote di una signora anziana che vive nel condominio ha reso nota la vicenda postando sul suo profilo Facebook la foto dell’avviso: “Un bel messaggio solidale nel palazzo di mia nonna. Brave ragazze del 4° piano”.

Qualche giorno prima anche in un palazzo di Roma ed uno di Milano era comparsi avvisi simili. Alcuni condomini si sono resi disponibili a recapitare a casa medicine o spesa a chi non vuole uscire. Speriamo che gesti simili possano essere presi d’esempio da tante persone.

Voi unimamme cosa ne pensate di questo gesto? Ne eravate a conoscenza? Anche voi sapete di iniziative simili?

