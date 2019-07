L’attrice Drew Barrymore ha voluto condividere un momento difficile.

Unimamme, solitamente le star di Instagram condividono i loro scatti migliori, l’attrice Drew Barrymore, invece, ha deciso di mostrarsi in un momento in cui non era al top per un motivo preciso.

Dopo aver portato a scuola sua figlia Olive a scuola ha postato su Instagram un video dove annunciava che avrebbe mostrato anche l’altro lato della medaglia.

Drew Barrymore condivide un pensiero

“Ero in ritardo, mi sono guardata con i pantaloni della tuta e non mi sono sentita una madre adatta. Se hai un figlio, può succedere, è normale. Invito tutti i genitori a farlo vedere pubblicamente: mostrare come vorrebbero vedersi e come in realtà sono, io farò lo stesso“.

L’attrice ha concluso il suo messaggio lanciando l’hashtag: “TheWayItLooksToUs”.

L’attrice ha portato avanti l’inziativa condividendo altri momenti quotidiani, una foto in cui le sue bimbe: Olive di 6 anni e Frankie di 4 hanno fatto una guerra con lo zucchero lasciando il pavimento di parquet tutto sporco.

Poi, l’attrice, ha postato l’immagine di uno shooting in cui è perfetta, insieme a un’altra con i capelli arruffati e le lacrime agli occhi.

“Alcuni giorni sono fantastici e bellissimi, certo posso essere così con 2 ore di trucco, un favoloso servizio fotografico e l’illuminazione, ti senti bellissima anche dopo una sessione di palestra. Ma serve lavorare! Cosa che è buona perché possiamo raggiungerla. Ciò che non posso nascondere è che ci sono alcuni giorni difficili e non molto belli (scorrete alla seconda foto e realizzo che sono fortunata perché ho problemi risolvibili e la mia gratitudine è infinita. Ma qualche volta la vita può colpirti e buttarti a terra per un minuto. Ma noi piangiamo e poi ci rimettiamo in piedi e mettiamo un piede davanti all’altro).

Qualcuno si riconosce?”

Unimamme, qualcuna di voi si riconosce effettivamente in quanto raccontato da questa attrice?

