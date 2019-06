L’attice Amy Schumer ha condiviso uno scatto virale legato alla maternità.

Amy Schumer è un’attrice e comica che, dal suo account Instagram, sta condividendo il suo viaggio nella maternità con tanta ironia.

Un’attrice demolisce i miti sulla maternità

In uno dei suoi ultimo post la Schumer ha pubblicato l’immagine di lei addormentata insieme al figlio mentre indossa delle comode mutande. Nel messaggio si legge: “5 settimane, mutande da ospedale tutta la vita”.

L’attrice si rivolge alle tantissime mamme che la seguono e che, magari, ritrovandosi con i mutandoni nel post parto si sentono brutte. Schumer quindi parla a tutte le donne comuni, di cui si sente di fare parte.

Il post ha funzionato, è diventato virale, raggiungendo, ad oggi, 1.070.870 persone.

Questo però non è l’unico post ironico o che vuole smitizzare la maternità perfetta, ce ne sono infatti degli altri.

Per esempio c’è quello in cui si mostra seduta sul letto, con il tiralatte tra le mani, in bagno o spettinata dopo il parto, con il seno attaccato al tiralatte mentre domanda: “cosa si fa questa sera?”.

La trentasettenne Amy Schumer, per chi non lo sapesse, è la comica più famosa e più pagata d’America. Sul suo account social ha mostrato le fasi che una donna attraversa quando diventa madre, sempre con grande ironia.

La comica ha iniziato a condividere la sua gravidanza nell’ottobre del 2018, quando l’ha annunciato su Instagram.

All’epoca aveva preso la foto del principe Harry e di Meghan Markle sovrapponendo la sua faccia e quella del marito, lo chef Chris Fischer.

Durante la gravidanza ha sofferto di iperemesi gravidica, aveva infatti forti nausee mattutine e per questo motivo ha dovuto interrompere il tour del suo spettacolo.

«Vomito tutto ciò che mangio prima delle 16. Ma poi sono tipo Baywatch» aveva scritto.

Unimamme, cosa ne pensate di questi post? Non vi fanno sentire più leggere?

Leggi anche > Mamma racconta le “fatiche” della gravidanza con ironia e onestà in immagini