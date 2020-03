“Andrà tutto bene” è questo il motto che le famiglie sono invitati a disegnare per affrontare questi giorni difficili a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Un’iniziativa molto bella per esorcizzare la paura e l’ansia di questi giorni, a causa dell’emergenza coronavirus, è quella che è partita in queste ore attraverso i social. I bambini insieme ai loro genitori sono invitati a realizzare un arcobaleno con la scritta “andrà tutto bene”.

“Andrà tutto bene”: l’iniziativa dei bambini contro il coronavirus

L’iniziativa sta girando da ieri sera, chi l’ha lanciata invita le famiglie a realizzare un disegno con un arcobaleno con la scritta “andrà tutto bene”. Il messaggio che molti genitori avranno ricevuto nelle chat della scuola recita: “Stiamo lanciando questa iniziativa: ogni famiglia dovrebbe disegnare un arcobaleno su un cartellone o un lenzuolo, con la scritta “tutto andrà bene” per poi appenderlo su finestre\balconi o terrazze. Vogliamo lanciare un’onda di positività e in più i bimbi si divertiranno a dipingere. #andràtuttobene“.

Non si capisce bene chi sia stato ad avere l’idea, quel che è sicuro è che è un ottimo modo anche per trascorrere qualche ora della giornata. Il disegno, che può essere realizzato su di un lenzuolo o su di un cartellone, dovrà essere appeso davanti casa, sul balcone o sulle finestre in modo che chiunque possa leggerlo. Un’iniziativa che servirà a dare un poco di colore in questo momento e che servirà anche per far divertire i bambini.

In molti hanno già accolto l’idea. Come riportato da Repubblica, sono tanti i bambini che hanno voluto disegnare l’arcobaleno aiutati dai nonni o dai genitori. Un bellissimo messaggio di speranza, per non arrendersi ed anche per ingannare il tempo del #iorestoacasa. Su ogni lenzuolo decorato ci sono le mani, i cuori e i nomi dei bambini che lo hanno realizzato.

LEGGI ANCHE > EMERGENZA CORONAVIRUS | I CONSIGLI PER CHI HA FIGLI DI UN ESPERTO

A realizzarli sono i bambini di tutta Italia, da Napoli a Milano a Palermo, per lanciare un messaggio in un momento difficile a causa della diffusione del coronavirus. Chi ha già aderito all’iniziativa scrive: “Sul nostro balcone c’è un arcobaleno di speranza. L’auspicio per l’Italia che #andràtuttobene. Abbiamo bisogno di pensieri positivi“.

Voi unimamme avete già aderito all’iniziativa? Se no, farete il disegno insieme a vostri figli? Aspettiamo le vostre foto?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.