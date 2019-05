Si rovescia uno scuolabus, l’autista cerca di scappare.

Deniss Panduru è un cittadino romeno cinquantunenne che ieri era alla guida di uno scuolabus che si è rovesciato lungo la strada provinciale 21 ad Arquà Petrarca (Padova) causando il ferimento di 8 studenti tra i 7 e i 14 anni.

Incidente in scuolabus: autista fugge

Dopo l’incidente l’uomo è fuggito senza aiutare i bambini ed è stato fermato due ore dopo lungo la strada regionale 10 da una pattuglia di carabinieri di Este. L’uomo è risultato positivo all’alcol test e ora è in prigione.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti lo scuolabus stava percorrendo una strada in discesa ed era prossimo ad affrontare un tornante quando si è rovesciato.

Una volta saputo dell’incidente il governatore della regione si è informato sulla salute dei bambini. Ecco cosa ha detto: “ho appreso che i ragazzi coinvolti sono otto, tutti assistiti in ospedale. Alcuni sono stati già dimessi, altri sono ancora sotto osservazione, ma sembra fortunatamente trattarsi di traumatologia di tipo minore“.

Le indagini della polizia hanno stabilito che l’autista aveva precedenti per maltrattamenti e violenza sessuale in ambito famigliare, lesioni personali e minacce dopo una lite in strada. Inoltre, come se questo non bastasse, a Panduro era stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza.

La Seaf, la compagnia proprietaria del pullman di Este ha dichiarato che l’autista era stato assunto 40 giorni prima. I responsabili dell’azienda, però non sapevano della violenza e del ritiro della patente per ubriachezza, perché non è obbligatorio chiedere conto del casellario giudiziale.

Secondo la circolare del Viminale, emanata dopo il caso del bus dirottato dall’autista bisogna fare accertamenti meticolosi sui requisiti del guidatore.

Il sindaco di Arquà ha aggiunto di aver segnalato che Deniss Panduru non faceva rispettare le regole di comportamento a bordo, ma la ditta ha ribattuto di non aver mai avuto problemi.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Il Fatto Quotidiano?

