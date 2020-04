Una bambina di soli 6 mesi è un miracolo: dopo essere stata operata al cuore, è sopravvissuta al Covid-19. Lei è Erin, piccola guerriera!

L’immagine di questa neonata intubata e collegata all’ossigeno, pubblicata il Venerdì santo come promemoria per tutti dell’importanza della distanza sociale per evitare il virus, aveva commosso la Gran Bretagna, ma ora la notizia della sua guarigione ha fatto esultare, non solo la famiglia e l’ospedale, ma tutto il mondo.

Erin, la bambina di 6 mesi che non si arrende e combatte per vivere

Erin Bates è una bambina di 6 mesi, nata con problemi al cuore e ai polmoni, ricoverata a inizio aprile nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico di Liverpool Alder Hey perché risultata contagiata dal Covid-19. Sono state due lunghe settimane di isolamento, ma il 24 aprile i medici dell’ospedale hanno dato la meravigliosa notizia ai genitori: Erin ha battuto il Covid-19. E ora la notizia è diventata di dominio pubblico.

Il padre, Wayne Bates, ha dichiarato: “volevamo che le persone sapessero che il coronavirus non deve essere una condanna a morte per le persone con condizioni preesistenti“ e che ora “lei sorride e parla da sola“. La bambina, ricorda il papà, è nata a ottobre di circa 2 kg e mezzo avrà bisogne di cure, date le sue condizioni, ma è davvero un miracolo che abbia superato il Covid-19.

LEGGI ANCHE —> CORONAVIRUS | I NEONATI SONO PIU’ A RISCHIO

Durante l’isolamento, a causa delle restrizioni da Coronavirus, solo la mamma è potuta restare accanto alla bambina in ospedale nelle due settimane, ma il papà ha potuto vederla di persona dopo la diagnosi di guarigione. Per tenere aggiornate sulla situazione le persone è stato creato ungruppo Facebook “Erin’s Journey”ed è stata anche lanciata una raccolta fondi su Gofundme per sostenere la famiglia. Fortissimo il sostegno che questi due genitori hanno ricevuto dopo che hanno condiviso la sua storia, si legge sul Daily Mail.

Erin, ha raccontato il papà, è stata infatti concepita dopo 10 anni di tentativi: per questo era considerata una “piccola grande guerriera” ancor prima di nascere. A dicembre è stata sottoposta ad un intervento al cuore. Non solo: a gennaio ha anche sofferto di virus respiratorio sinciziale, che provoca nei bambini piccoli bronchiolite e polmonite e può essere letale. Erin soffre anche di tracheomalacia e broncomalacia, condizioni che possono prevedere il cedimento di trachea e bronchi, si legge su Orphanet, e che richiedono spesso l’uso della macchina dell’ossigeno. Ciò nonostante Erin ha superato anche il Covid-19 e il video degli infermieri che applaudono mentre nel suo lettino viene portata fuori dall’isolamento è da brividi. Ecco cosa ha scritto l’ospedale condividendo il video:

“Potreste aver sentito parlare di Erin di 6 mesi che si trova all’Alder Hey dopo che recentemente è stata diagnosticata con il # COVID19. Erin è stata in una stanza di isolamento qui per 14 giorni con mamma Emma mentre veniva curata dal nostro staff 🏥 Oggi, la piccola Erin ha battuto il COVID-19 dopo il test negativo e aver ricevuto una guardia d’onore dal team di trattamento sul nostro HDU mentre era spostata dall’isolamento 👏👏👏 Viene ancora trattata per altre condizioni all’Alder Hey, ma sta facendo buoni progressi ✅ La mamma di Erin ha detto dello staff chi l’ha curata; “Grazie mille a ciascuno di loro, non avremmo potuto superarlo senza di loro. Sono tutti davvero fantastici e saremo per sempre grati ”❤️

Anche mamma Emma ne ha condiviso un pezzo sul suo profilo Facebook:

I genitori, grati a tutto il personale sanitario, ora sperano di poter riportare a casa la loro bambina prima del suo compleanno ad ottobre. E noi, unimamme, ce lo auguriamo!

LEGGI ANCHE —> CORONAVIRUS | NEONATO RISULTATO POSITIVO TORNA A CASA

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.