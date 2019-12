In Finlandia i bambini vanno a scuola in bicicletta in inverno.

Unimamme, con l’arrivo dei primi freddi siamo abituate a coprire molto i bambini e a ridurre al minimo le uscite per evitare che prendano freddo, in Finlandia invece i piccoli vanno a scuola inbicicletta anche a -17°.

A scuola in bicicletta anche in inverno

Pekka Tahkola, ingegnere del benessere urbano dell’azienda Navico Ltd. e coordinatore dell’attività ciclistica per la città di Oulu, ha mostrato, attraverso alcune foto pubblicate su Twitter, che questo è possibile persino in un Paese come la Finlandia in cui le temperature vanno molto al di sotto dello zero. Come accennavamo l’ingegnere Pekka Tahkola, lo scorso inverno, ha condiviso un’immagine del parcheggio per bici di una scuola comprensiva della città di Oulu che, all’epoca dello scatto, era ricoperto di neve e con una temperatura di -17°. Lì, circa 1000 dei 1200 studenti, ogni giorno, arrivano pedalando sulle 4 ruote nonostante le temperature molto rigide. Circa 100 o 150 giungono camminando. Altri arrivano sciando, in slittino o in macchina. Gli studenti della scuola Metsokangas vanno dai 7 ai 17 anni.

Pekka Tahkola non è sorpreso di questa situazione, lui stesso organizza master class di ciclismo inernale e tour concentrati sulla mobilità smart. L’ingegnere ha dichiarato a MNN: “abbiamo organizzato un tour di studio per gli studenti della Finlandia meridionale per mostrare come si fa ad arrivare in bicicletta a scuola con la neve nella nostra città. Abbiamo anche visitato altre scuole e parlato molto con insegnanti e presidi. Sono sicuro che la nostra scuola sia tra le migliori. Non è l’unica, ci sono numerose scuole a Oulu dove la maggior parte delle i bambini va in bicicletta a scuola”. Certo, i genitori nostrani potrebbero essere perplessi circa questo modello nordico, ma Tahkola prosegue: “qui è normale, è sempre stato così, sono andato in bici e in slittino quando ero bambino, ed è così anche se la temperatura è a – 30°”.

Nella città di Oulu la neve rimane da Novembre ad Aprile e i percorsi per biciclette e il cammino vengono ben mantenute, così le persone non hanno bisogno di ruote o attrezzature particolari. “Questo rende andare in bicicletta veloce, facile e confortevole, anche in inverno. Le distanze spesso sono più corte così che in auto”. Quando Pekka ha postato l’immagine ha ricevuto molti messaggi, soprattutto dall’estero. Le persone si lamentavano del fatto che nei loro Paesi non ci fossero infrastrutture adeguate e piste ciclabili come l’esempio finlandese. L’ingegnere ha risposto così: “anche noi stiamo ancora affrontando una serie di sfide con i genitori che vogliono portare i figli a scuola in macchina. In questa scuola hanno affrontato bene la questione, ma in alcune altre aree abbiamo più difficoltà». Unimamme, a voi piacerebbe qualcosa di simile qui in Italia, come mostrato sull’account Twitter di Pekka Tahkola? Pensate che si dovrebbero creare più piste ciclabili che includano, sul percorso, anche le scuole?

