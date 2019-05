Un bambino di 2 anni è stato trovato morto in un appartamento a Milano.

Un bimbo di 2 anni è stato ritrovato privo di vita in un appartamento a Milano, in via Ricciarelli, nella periferia Ovest.

A chiamare i soccorsi è stato il padre del piccolo, ma quando sono arrivate le forze dell’ordine, in casa c’era solo il padre. La donna, una ventitreenne croata incinta al quinto mese e con altri 4 figli, ha addossato tutta la colpa al marito.

Bambino morto a Milano

L’uomo, Aljich Rhustic, è un venticinquenne italiano nato a Firenze, ma di origine croate che però, al momento, non è reperibile.

Sul corpicino del bambino sono presenti evidenti segni di violenza, quando sono arrivati i paramedici hanno potuto solo accertarne il decesso.

I primi esami del medico legale non sono stati in grado di spiegare i motivi del decesso. Bisognerà attendere i risultati dell’autopsia per capire se la morte del piccino sia stata causata dalle percosse.

La telefonata al centralino è giunta alle 6.02 di mercoledi mattina.

I genitori del bambino, che hanno precedenti per precedenti contro il patrimonio, hanno detto ai soccorritori che il piccolo aveva problemi respiratori ma, come accennato, all’arrivo dei paramedici, era già morto.

Stando ai primi dettagli emersi pare che la piccola vittima avesse piedi fasciati, lividi e una ferita alla testa.

“Se lo avessi trovato prima della polizia lo avrei ammazzato, non c’è dubbio” ha dichiarato Bardo Secic, prozio del sospettato “si merita l’ergastolo. E’ un tipo irascibile e violento, la mia famiglia non gli parla da due anni, da quando mi ha aggredito senza motivo colpendomi alla testa con la fibbia della cintura. Ho ancora la cicatrice”.

Non appena appreso quanto accaduto il prozio si è precipitato nell’appartamento.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto riportato su Il Fatto Quotidiano?

