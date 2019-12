Un bambino di 8 anni è morto per la difterite.

Unimamme, ormai da anni medici, esperti e genitori ribadiscono l’importanza dei vaccini e il pericolo del ritorno di malattie debellate da tempo in caso bufale e sconsideratezza avessero il sopravvento.

Difterite in Grecia: una vittima, ecco che cosa è successo

Il quotidiano online Ethnos.gr ha parlato di un bimbo di 8 anni morto di difterite, una malattia che ormai era scomparsa da 40 anni e che è tornata a colpire in quest’angolo di Europa. Il fatto è stato confermato anche dall’l’European Center for Disease Control. Il bimbo è arrivato in ospedale già in gravi condizioni e, purtroppo, è morto dopo pochi giorni, precisamente 4, dal ricovero in terapia intensiva nell’ospedale pediatrico di Atene Aglaia Kyriakou, avvenuto il 22 novembre scorso. Secondo i genitori la malattia ha avuto il suo esordio con i sintomi di una banale laringite.

I media greci hanno assicurato che il piccino non era vaccinato, ma su questo particolare, molto importante, mancano conferme ufficiali. Secondo quanto dichiarato dall’ospedale il piccino aveva ricevuto solo 2 dosi su 3 del vaccino combinato DTaP che protegge da difterite, tetano e pertosse. Gli esami del laboratorio invece hanno confermato che si trattava proprio di difterite. La conferma è stata ribadita anche dall’analisi di un campione in un laboratorio dell’Nhs inglese. L’Ecdc ha precisato: “l’ultimo caso registrato di difterite in Grecia è stato un caso importato nel 1994 mentre l’ultimo caso autoctono letale risale agli anni ’70. La malattia in un individuo completamente vaccinato è molto rara. Tuttavia la difterite è stata implicata nella morte di diversi bambini non vaccinati in Europa negli anni recenti”.

Il caso, in realtà, è meno eccezionale di quanto si creda, la difterite è tornata a circolare in Europa già da alcuni anni ed è stata segnalata anche in Italia, nel 2016, quando un paziente è entrato in contatto con il batterio, senza però ammalarsi. A causa del calo delle vaccinazioni si teme che possono verificarsi nuovi contagi. Nel 2016 la difterite era comparsa in Belgio e nel 2015 in Spagna dove è stato colpito un bambino di 6 anni. Se vi state chiedendo che cosa sia la difterite, ecco una breve spiegazione. Si tratta di una malattia infettiva acuta causata dal batterio Corynebacterium diphtheriae che, una volta penetrato nell’organismo può lesionare tessuti e organi fino alla loro distruzione. Questa patologia colpisce più frequentemente gola, laringe, trachea e tonsille, l’infezione può essere trasmessa per via respiratoria o il contatto con agenti contaminanti o ferite infette. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda?

LEGGI ANCHE > UN CARTELLO PROVOCATORIO SULLE VACCINAZIONI DIVENTA VIRALE

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.