Fabio Muroni, un ragazzino con una malattia rara è morto a 14 anni dopo aver realizzato il suo desiderio più grande: incontrare Laura Pausini.

Unimamme, oggi dobbiamo raccontarvi la storia di Fabio Muroni, un ragazzino che si è spento a 14 anni ma che fino a questo momento ha affrontato con grande dignità e coraggio la sua brutta malattia.

Ragazzino con malattia rara è morto

Fabio era nato con la Sindrome di West, una grave forma di epilessia che, purtroppo, lo aveva relegato su una sedia rotelle e gli impediva di parlare.

Il ragazzino e la famiglia venivano sostenuti nell’ingente spesa per le cure mediche, da varie iniziative. Senza queste iniziative Fabio non avrebbe potuto sperare in un miglioramento della qualità della sua vita.

La famiglia del ragazzo teneva aggiornati tutti i fans tramite la pagina Facebook Aiutiamo Fabio Muroni attraverso cui raccontavano la vita di Fabio, i suoi compleanni, le sua passioni, l’ultimo bagno al mare.

In modo particolare, la grande passione di Fabio era la musica e il suo più grande sogno quello di incontrare Laura Pausini.

Un anno e mezzo fa, mentre si trovava in ospedale per la tracheotomia, Fabio le aveva scritto un messaggio: “Cara Laura sono un tuo piccolo fan ho 12 anni e sono un bimbo speciale ho una tetra paresi spastica, encefalo-patia, sindrome di west, sin da piccolo i miei genitori mi facevano sentire la tua musica e quando sentivo la tua voce mi tranquillizzavo. In questo momento non sto attraversando un buon momento anzi a detta dei medici non so quanto possa andare avanti mi piacerebbe che tu fra i tuoi super impegni trovassi qualche minuto per venire a trovarmi in ospedale, ti ringrazio per tutto”.

Laura Pausini, colpita, si era presentata in corsia qualche giorno dopoper incontrare Fabio e regalargli un cd.

Infine, qualche mese dopo Fabio aveva potuto assistere dal vivo a un concerto della cantante.

Fabio, originario di Corte Palasio, è morto domenica 25 agosto mentre si trovava a Loano, in Liguria. Il funerale si svolgerà mercoledì mattina presso il Duomo di Lodi.

Sempre sulla pagina Facebook la famiglia ha fatto sapere:

“È nostro desiderio di non ricevere fiori ma offerte da destinare alla casa di Gabri dove Fabio era stato ospitato e visto che ci sono diversi bambini che hanno bisogno di aiuto”.

