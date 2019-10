L’Ikea ha deciso di ritirare due bavagnini dal maercato perchè non sarebbero sicuri per i bambini che li usano. L’azienda chiede di non usare il prodotto.

Quando si acquistano dei prodotti destinati ai bambini si cercano quegli oggetti che siano sicuri e che non possano recare danno ai bambini, soprattutto quando questi sono molto piccoli. Qualche giorno fa, l’azienda Ikea ha diffuso una nota nella quale segnala che un prodotto destinato ai bambini, in vendita nei loro negozi e sul loro sito, potrebbe essere pericoloso. Ha deciso di ritirare il prodotto dal mercato e richiamare gli oggetti che erano già stati venduti.

Non è la prima volta che la nota azienda svedese ritira degli oggetti, in passato il ritiro avvenne per il cancelletto per bambini ed il loro materassi per bambini.

Ikea ritira il bavaglino Matvrå: “Non usatelo, possibile distacco del bottone e di soffocamento”

Come si legge dal sito dell’Ikea, l’azienda svedese leader nel settore dell’arredamento low cost, ha richiamato dal mercato i bavaglini per bambini, Matvrå: “IKEA invita tutti i clienti che hanno acquistato il bavaglino MATVRÅ, blu/rosso 2 pezzi, a non utilizzare il prodotto e a contattare IKEA per la risoluzione del problema”.

Secondo quanto reso noto da Ikea, i bavaglini per bambini, secondo la segnalazione di alcuni clienti, hanno il botone della chiusura che potrebbe staccarsi se il bambino lo tira. Il bottone, essendo molto piccolo, potrebbe essere facilmente ingerito dal bambino.

Inoltre fanno sapere che per loro la sicurezza del cliente è molto importante ed i loro prodotti vengono regolarmente testati prima di essere messi in commercio. Nella nota, il Business Area Manager di IKEA of Sweden, Emelie Knoester, ha affermato: “Ci è stato segnalato che il bottone del bavaglino potrebbe staccarsi, se tirato dal bambino. La sicurezza dei clienti è la massima priorità per IKEA e per questo motivo abbiamo deciso di ritirare il bavaglino MATVRÅ blu/rosso 2 pezzi, come misura precauzionale”.

L’azienda specifica che il bavaglini che hanno lo stesso nome, Matvrå, di questi che necessitano di essere ritirati, ma hanno il motivo frutta/verdura, verde/giallo, sono sicuri, perché realizzati con materiale e design diversi.

Per chiunque fosse in possesso dei bavaglini Matvrå, quelli in confezione da due di colore blu e rosso, l’azienda chiede di sospendere l’utilizzo e di riportare in negozio l’articolo. Si otterrà il rimborso completo o la sostituzione con un prodotto analogo. Inoltre, non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

Per chi necessita di ulteriori informazioni può contattare il servizio clienti al numero verde 800924646 o visitare il sito visita www.IKEA.it.

Voi unimamme usate queste bavaglini? Se si, avete riscontrato anche voi il difetto? Li riporterete in negozio?