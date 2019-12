Uno studio americano ha dimostrato come il caldo aumenta i parti prematuri. Un’ulteriore problema legato ai cambiamenti cliamtici.

I cambiamenti climatici causano diversi problemi. Ad esempio lo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacci perenni, l’aumento del livello dei mari, delle precipitazioni piovose, aumento del rischio idrogeologico e di inondazioni, l’aumento della siccità ed aumento del rischio incendi. Secondo un recente studio la lista dei problemi legati ai cambiamenti climatici tenderebbe ad aumentare a causa di un aspetto che non era ancora stato preso in considerazione.

Il caldo aumenta i parti prematuri: a 32 gradi C +5% nascite

Alcuni ricercatori americani hanno dimostrato che 25.000 neonati all’anno nascono prematuri a causa dell’aumento delle alte temperature. Di conseguenza ci sarebbe una perdita complessiva di oltre 150.000 giorni di gravidanza all’anno negli Stati Uniti.

La ricerca, come riportato anche da Repubblica, è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature Climate Change. A coordinare lo studio sono stati due studiosi, Alan Barreca dell’Università della California a Los Angeles e Jessamyn Schaller, del National Bureau of Economic Research e del Claremont McKenna College. I ricercatori hanno analizzato i dati relatici a ben 56 milioni di nascite avvenute in 20 anni con diverse temperature. Alla fine hanno stimato che nei giorni nei quali la temperatura supera i 32 °C le nascite aumentano del 5% rispetto ai numeri medi giornalieri, con casi di nascite premature anche di 2 settimane. Per gli scienziati, l’aumento delle temperature che sono attese nei prossimi 10 anni a causa dei cambiamenti climatici porterà a far si che entro fine secolo ogni anno si perderanno 250 mila giorni di gravidanza proprio a causa del forte calore.

Gli autori dello studio hanno affermato: “I risultati sono importanti alla luce delle prove emergenti che periodi gestazionali più brevi sono collegati a problemi di salute e cognitivi. Riteniamo che l’accesso all’aria condizionata sia un’efficace strategia di adattamento delle famiglie con donne in gravidanza, e che sarà probabilmente adottata più nei luoghi dove il caldo è attualmente poco frequente. Ma, poiché l’uso dell’aria condizionata aumenterebbe le emissioni di gas a effetto serra, sono necessarie ulteriori ricerche per valutare se esistono strategie di adattamento alternative per le donne in attesa”.

Ricerche precedenti avevano già suggerito che il clima torrido porta ad un anticipo del parto ed a gravidanze più brevi. Tuttavia, non si sapeva esattamente quanti giorni di gestazione andassero persi a causa del caldo.

