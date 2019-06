Una neonata è stata abbandonata in un parco in Russia, grazie ad un cane eroe è stata trovata e portata in ospedale. Adesso sta bene e si riprenderà.

Una storia che poteva trasformarsi in una tragedia arriva dalla Russia. Grazie all’intervento di un cagnolino, una bambina che era stata abbandonata è stata salvata.

La piccola era appena nata ed era stata lasciata nascosta tra i cespugli. Grazie all’intervento provvidenziale del cane, i medici sono riusciti a salvarla.

Cane “eroe” ha salvato una neonata abbandonata tra i cespugli: ha trascinato lì il padrone

Un Jack Russell terrier di nome Macho ha salvato una neonata che era stata abbandonata tra i cespugli di un bosco di San Pietroburgo, in Russia. Il cane eroe ha trascinato il suo padrone fuori dal sentiero, fino al punto dove qualcuno aveva abbandonato la neonata. Come riportato dal Daily Mail, la piccola era dietro di un cespuglio avvolta solo da una maglietta, era troppo debole per piangere ed era affetta da ipotermia.

Il padrone del cane, un pensionato, che in un primo momento non voleva seguire il cane, una volta che ha trovato la bimba è rimasto sconvolto: “Ho sentito il cuore che mi batteva forte quando ho visto la bambina. Stava agitando le sue piccole gambe e braccia in aria, ma non piangeva. Come più tardi mi hanno detto i medici, deve aver pianto per ore”.

L’uomo, anche se sotto shock, ha immediatamente raccolto la piccola per consegnarla ad una pattuglia della guardia nazionale Russa che aveva incontrato poco prima nel parco.

La piccola è stata portata d’urgenza in ospedale dove i medici si sono presi subito cura di lei. La bimba così è stata portata in ospedale “appena in tempo per salvarle la vita”, hanno detto i medici. Quando è stata trovata pesava poco più di 2 kg, ma dopo cinque giorni, i medici hanno dichiarato che è “molto forte e sicuramente sopravverrà”. Un’infermiera dell’ospedale l’ha definita una “combattente”.

Un portavoce della guardia nazionale Russa ha ammesso che difficilmente sarebbe stata notata se non fosse stato per il cagnolino: “Questo cane è intelligente, ha tirato il suo proprietario, contro la sua volontà, verso una zona deserta del parco. Nel profondo dei cespugli l’uomo ha visto qualcosa avvolto in una maglietta, era la bambina, ormai a quel punto era troppo debole per piangere”.

Il cane probabilmente riceverà una medaglia, mentre la Polizia si è già attivata per cercare di trovare la madre della piccola abbandonata.

Voi unimamme cosa pensate di questa notizia di questo cane eroe?