Un bellissimo regalo per i più piccoli e i loro genitori. L’associazione Bruno Munari ha realizzato un nuovo sito, “IN CASA CON MUNARI”, dedicato ai più piccoli, ma anche ai loro genitori, in collaborazione con lo studio Incode di Cremona “due realtà diverse che hanno sentito forte il bisogno di “fare qualcosa “ in questo momento difficile del nostro Paese”.

Uno spazio dedicato ai bambini con attività e giochi che stimolano la loro creatività, grazie al metodo Munari. Grazie a una nuova prospettiva la casa diventa un campo da gioco dove ogni cosa è possibile. Ai bambini per giocare non manca niente, una casa ha già tutto. Questa iniziativa “nasce da una sinergia che si è innescata in tempi brevissimi a partire da una matrice etica condivisa, che ha fatto suo il bisogno di moltissimi bambini, genitori ed anche docenti di poter fruire di attività originali che aiutassero a “vivere la casa” in maniera creativa e non solo come una necessità. Un bisogno che deve trovare risposte originali ed innovative, non limitandosi ad un semplice “intrattenimento”, ma accettando la sfida di promuovere un vero e proprio laboratorio ludico creativo nei limiti , ma anche nelle potenzialità riscoperte, di tutto ciò che possiamo avere normalmente in casa“.

Secondo Munari i suoi laboratori differiscono dagli altri per il metodo. Nella sua didattica ai bambini viene consentito di fare quello che vogliono davanti ad opere d’arte e in un ambiente che è stato trasformato in un luogo di partecipazione attiva. I bambini possono accedere a strumenti e tecniche espressive e grazie a questa sperimentazione il bambino si crea una sua conoscenza diretta con l’arte.

“Il gioco comporta il coinvolgimento di tutto l’individuo”: Bruno Munari entra nelle case di tutti

Bruno Munari è stato un artista, designer e scrittore italiano, uno dei protagonisti dell’arte, del design e della grafica del XX secolo e senza dubbio il più eclettico designer italiano. Nella sua vita ha organizzato per i bambini moltissimi laboratori per una didattica dell’arte differente e sono stati sempre molto amati. Il primo è stato fatto a Milano nel 1977. In alcuni documentari, come in “Giocare con l’arte“, l’artista spiega il metodo innovativo nei suoi laboratori. Il bambino deve sempre sentirsi libero di esprimersi, è questo che trasforma l’apprendimento in gioco, come dice Munari: “il gioco comporta il coinvolgimento di tutto l’individuo“. E’ importante che il bambino apprenda attraverso la sperimentazione ed il gioco senza l’interferenza dell’adulto, bisogna “Fare per capire”, diceva l’artista. E’cosi che diventa più sicuro di se.

Secondo Munari piuttosto che parlare è importante mostrare ai bambini come si fa., perché i bambini sono bravissimi ad imitare. Quindi meglio l’azione che però non deve essere impositiva. Come diceva il filosofo cinese Laoo Tse al quale Munari si sentiva molto vicino “Azione senza imposizione di sé”. Secondo Munari nell’arte si può insegnare la tecnica pura, ma poi i bambini devono essere liberi di sperimentare. Al bambino“Gli viene insegnata solo la tecnica e poi è invitato a trasgredirla” diceva.

Allora care unimamme andate a scoprire questo bellissimo portale, “IN CASA CON MUNARI”, dove troverete tante stanze da esplorare per scoprire nuove attività da fare.

E ricordate che “conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé significa conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire e la voglia di comunicare“.

