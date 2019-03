Chiara Ferragni condivide suoi social una sua foto inedita. In occasione del primo compleanno di Leone, la foto del pancione poco prima del parto.

Un anno fa nasceva Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedex. I due si sono sposati il 01/10/2018 nella località di Noto, in Sicilia. Un matrimonio molto particolare al quale era presente anche il piccolo Leone.

Leone è nato il 19/03/2019 a Los Angeles. La Ferragni, come da sua abitudine, ha pubblicato sui social, tutte le foto della sua gravidanza, il momento della nascita del piccolo ed il ritorno a casa dei tre.

Solo una foto, uno scatto intimo, ha deciso di condividerlo adesso, dopo un anno dalla nascita di Leone.

L’influenzer Chiara Ferragni pubblica la foto della pancia prima di partorire

L’influenzer Chiara Ferragni a distanza di un anno dalla nascita di suo figlio Leone, ha deciso di condividere con i suoi milioni di followers uno scatto inedito. Dopo aver partorito, aveva rilasciato un’intervista nella quale si rivolgeva alle donne che, dopo aver partorito avevano problemi con il proprio fisico: “Datevi tregua. È giustissimo fare il massimo per rimettersi in forma, ma bisogna farlo sapendo che ci vuole del tempo per ottenere dei risultati, non necessariamente si torna come prima”.

Lo scatto inedito è una foto che ritrae lei, prima del parto, con il pancione in bella vista, come ha dichiarato lei stessa: “Questa ero io, esattamente un anno fa. Ero incinta di 36 settimane, con Mati e Fede al mio fianco, pronti a incontrare il nostro bambino. A quei tempi, decisi di non pubblicare questa foto, e non perché ci fosse una macchia sui miei jeans bianchi”.

Continua spiegando il vero motivo, il perché ha deciso di non pubblicare proprio questa foto: “Mi sentivo insicura a condividere il mio corpo in quella fase della gravidanza. Non sono sempre sicura di me stessa e, anche se ho un bel rapporto con il mio corpo per la maggior parte del tempo, una gravidanza è sia magica e sia difficile. Solo le donne che l’hanno provato possono davvero capirlo”.

Ad oggi che è mamma di un bellissimo bambino, la Ferragni dichiara di aver acquisito una nuova consapevolezza e di essere grata per questo: “Ora, un anno dopo, mentre tengo tra le braccia la persona che più amo al mondo, posso dire questo: corpo, sono così orgogliosa di te. Per tutte le volte che mi hai fatto battere il cuore, per tutte le volte che mi hai amato anche quando non ti amavo abbastanza. Per avermi rimesso in piedi ogni volta e per farmi vivere la vita, giorno dopo giorno. Per svegliarti ogni mattina. Ma soprattutto per aver creato la vita. Amare il proprio corpo è un percorso lungo e complesso, ma incoraggio ciascuno di voi a trovare qualcosa di bello, ogni volta che vi guardate allo specchio. È così che inizia la rivoluzione: amati, cosicché anche gli altri possano farlo”.

Voi unimamme condividete il pensiero della Ferragni?