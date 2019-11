Il piccolo di casa Ferragnez, Leone, ha avuto un incidente domestico e la mamma Chiara Ferragni ha raccontato cosa è successo.

Incidente domestico per il figlio di Chiara Ferragni e di Fedez. Il piccole è stato portato al pronto soccorso per le cure necessaria, ma per fortuna non è niente di grave. Gli incedenti domestici per i bambini piccoli accadono spesso, soprattutto quando sono vivaci e corrono qua e la in casa. Incidenti che avvengono anche in presenza dei genitori che molto spesso non possono fare nulla per impedirli. A raccontare l’accaduto sono stati i genitori di Leone sul profilo Instagram di Chiara Ferragni spiegando ai suoi numerosi fal l’assenza dai social.

Fedez e Chiara Ferragni raccontano l’incidente di Leone: “Taglio in fronte, gli hanno messo 6 punti”

Leone è nato a marzo del 2018 e on ha ancora compiuto 2 anni. Il piccolo, figlio di Fedez e della Ferragni, mentre giocava in casa ha sbattuto la fronte sul battiscopa procurandosi un taglio. Il piccolo è stato portato al pronto soccorso dove l’hanno curato e per chiudergli la ferita sono stati necessari 6 punti. Tornato a casa nella stessa giornata ora sta bene.

Sono stati Chiara e Fedez ha dare la notizia tramite una storia su Instagram, Chiara ha esordito spiegando che qualcosa le ha impedito di essere presente e che ciò che è successo ha anche costretto la famiglia a rinunciare al viaggio in Lapponia.

Come tante mamme e papà anche lei si è preoccupata per il figlio che si era fatto male: “Ho perso 20 anni di vita, però Leo sta bene. Praticamente è finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa e quindi aveva un taglio sulla fronte. L’abbiamo dovuto portare al pronto soccorso, gli hanno dato sei punti. Sta bene adesso”.

Dopo questa spiegazione nella quale Chiara appariva molto scossa è intervenuto anche Fedez per tranquillare tutti: “Va beh detta così sembra tragica! Sta bene, sembra un pallone da basket adesso però sta bene”.

L’influenzer sta presentando il documentario della sua vita e siccome negli ultimi giorni postava di continuo, più del solito, l’assenza dai social ha insospettito i fan. Solo in serata, dopo avere prestato a Leone i soccorsi necessari e avere ottenuto rassicurazioni circa lo stato di salute del piccolo, la Ferragni e il marito Fedez sono tornati sui social per spiegare quanto era accaduto, come riportato da FanPage.

Purtroppo gli incidenti domestici per bambini così piccoli è una grande preoccupazione per tutti i genitori. Secondo uno studio del Istituto Superiore di Sanità che è stato presentato in questi giorni, il rischio di incorrere in un incidente domestico risulta elevato tra i bambini, in particolare sotto i 5 anni di età. Su quasi 30.000 mamme intervistate in 11 Regioni d’Italia, il 6,3% delle mamme di bambini di età inferiore a 6 mesi ha dichiarato di essersi rivolto a un medico (pediatra o altro) e/o al pronto soccorso per un incidente domestico occorso al proprio figlio e la prevalenza cresce raggiungendo il 19,8% sopra l’anno di età. I pericoli in casa sono tanti, l’attenzione deve essere sempre alta e bisogna cercare, per quanto possibile, di evitare che i bambini possano venire in contatto con sostanze o oggetti pericolosi.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo incidente di Leone? I vostri figli alla sua età hanno avuto un incidente domestico?

