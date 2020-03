In un dolce e simpatico video su Instagram, Clio Make up svela il nome della sua secondogenita insieme ad una felice Grace di due anni.

La youtuber e makeup artist più famosa in Italia, Clio Zammattero, in arte Clio makeup, ha svelato il nome della sua secondogenita. Clio, che oramai da anni vive a New York insieme al marito Claudio ed è già mamma della piccola Grace nata due anni fa. La youtuber ha rivelato su Instagram il nome dalla sorellina di Grace.

Clio Make Up e l’annuncio del nome della seconda figlia

Era noto che la makeup artist di Belluno aspettasse una seconda figlia. La notizia della seconda gravidanza era stata data ad ottobre e dopo qualche mese è stato svelato anche il sesso. L’annuncio della gravidanza e del sesso della piccola è stato fatto sempre sui social, Instagram in particolare.

Adesso, i suoi tantissimi followers erano in attesa di sapere il nome della secondogenita. Così Clio ha pubblicato un tenero e simpatico video nel quale rivela il nome.

Si chiamerà Joy, l’annuncio è stato dato in compagnia di Grace con papà Claudio che riprendeva la scena ed ha già ottenuto tantissimi like e commenti. E’ proprio Grace che alla domanda del papà e della mamma “Come si chiamerà baby sister” svela il nome della sorellina.

Clio insieme alla sua famiglia vive a New York, anche se torna molto spesso in Italia sia per riabbracciare i parenti e sia per gestire la sua attività. Infatti, qualche anno ha lanciato una sua linea di make up che è molto apprezzata.

Visualizza questo post su Instagram E la baby sister si chiamerà… 😍😍😍 @ill0gic0 😘 Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official) in data: 29 Feb 2020 alle ore 11:07 PST

Voi unimamme vi piace il nome della sorellina di Grace? Seguite ed apprezzate Clio e la sua famiglia?