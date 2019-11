La beauty blogger, Clio Makeup è incinta del secondo figlio. In questi giorni ha svelato il sesso del nascituro per la gioia dei suoi fan.

Come aveva promesso qualche settimana fa, quando aveva annunciato che era in attesa del suo secondo figlio, Clio Zammatteo ha annunciato il sesso del bambino dopo che ha fatto i controlli di routine.

Svelato il sesso del bambino che aspetta Clio MakeUp: l’annuncio in un video

Clio Zammatteo, in arte Clio MakeUp, è una delle beauty blogger che è più conosciuta e più amata nel mondo del web, ma non solo. Poco tempo fa aveva annunciato della sua seconda gravidanza. Infatti Clio è già mamma di una bellissima bambina, Grace, nata a luglio 2016. Con il marito, Claudio, che lavora con lei, hanno deciso di dare un fratellino o una sorellina a Grace.

Ieri, come promesso, ha annunciato, sempre su Instagram, il sesso del bambino. Con un simpatico video via Instagram, Clio fa sapere ai quasi tre milioni di followers: “Fiocco rosa o fiocco azzurro?”. In mano ha due palloncini a forma di cuore, uno rosa ed uno blu. Poi fa volare quello blu ed annuncia: “Sarà un’altra bambina”, il tutto mentre Grace l’abbraccia ed il marito che esclama: “Beato tra le donne…”. Il video è accompagnato dalla dicitura: “Oops… we did it again”.

Clio insieme alla sua famiglia vive a New York, anche se torna molto spesso in Italia sia per riabbracciare i parenti e sia per gestire la sua attività, ha lanciato una sua linea di make up. La coppia è insieme da più di 10 anni e prima della nascita di Grace, come riportato anche da Vanity Fair, ha dovuto affrontare un aborto spontaneo: “Non dite mai “Perché non fai un figlio?” Questa domanda, per una donna, è un pugno nello stomaco. Sia se non vuole bambini, sia se non può averli. Io ci ho provato tanto, ho avuto anche un aborto”.

Il parto è previsto per la prossima primavera: “Se il 2017 è stato l’anno della lenticchia, il 2020 sarà l’anno dell’oliva”.

Voi unimamme eravate già a conoscenza del sesso del secondo figlio di Clio? Noi le facciamo ancora tanti auguri!