Clio MakeUp è incinta, nel 2020 nascerà il secondo figlio della beauty guru più famosa in Italia. L’annuncio con la prima figlia ed il marito.

La blogger di make up e seguitissima in tutto il mondo, Clio MakeUp, ha dato, attraverso il suo profilo Instagram, una bella notizia ai suoi tanti followers. Si parla di circa 2.7 milioni che la seguono, tanti anche dal suo primo video su youtube nel lontano 2008.

La beauty guru è sposata da anni con il marito, Claudio Midolo, con il quale vive a New York dove si è trasferita per inseguire il suo sogno di diventare una truccatrice professionista. A New York, svolge la maggior parte del lavoro e di recente ha anche creato un suo brand. Nel 2017 è diventata mamma di Grace, una gravidanza tanto desiderata che è arrivata dopo una non portata a termine.

Clio MakeUp è di nuovo incinta: l’annuncio con Grace sui social

Clio Zammatteo, in arte Clio MakeUp, è una truccatrice e beauty blogger molto amata dal pubblico italiano e non. In questi giorni, attraverso un video il suo profilo Instagram, ha annunciato che è di nuovo incinta. Clio e Claudio hanno deciso di dare un fratellino o una serellina alla piccola Grace nata a luglio del 2017. Una gravindanza, come lei stessa ha raccontanto durante una storia su Instagram, tanto desiderata.

Nel video si vede la famiglia sorridente che annuncia la dolce attesa: “Dobbiamo dirvi una cosa importante. Nel 2020, Grace diventerà una Big Sister”. Il 2020 sarà l’anno dell’oliva: “Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità… una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese. Se il 2017 è stato l’anno della lenticchia, il 2020 sarà l’anno dell’oliva”.

Il sesso del nascituro non è ancora stato rivelato. Clio ed il marito già lo conoscono, ma vogliono aspettare la prossima ecografia, che farà nei primi di novembre, per dare la notizia anche ai fan. Quello che si sa è che tutta la famiglia è super contenta.

Tanti gli auguri per Clio da parte dei suoi fan, ma anche da parte di amiche famose. Da Beatrice Valli che ha scritto: “Auguri di cuore da tutti noi!”, alle sorelle Ferragni, Chiara ha commentato con tre faccine con gli occhi a cuore e Valentina ha scritto: “Che meravigliaaaaa! Auguri tesoro”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Noi le facciamo tanti auguri!