Denti da latte, quale l’igiene raccomandata?

E ora che il nostro bimbo ha i dentini che ne dobbiamo fare? Come vanno lavati? Quando andare dal dentista e perché?

Scopriamo insieme quali sono i consigli principali per avere cura dell’igiene dei “sudati” denti da latte dei nostri piccoli!

Denti da latte: igiene e cura

Quando spuntano i primi denti da latte?

I denti da latte iniziano ad “erompere” verso i 4-8 mesi e il ciclo dei 20 denti terminerà verso i 27-30 mesi. In genere i primi a spuntare sono gli incisivi inferiori, a seguire i superiori, primi molari, canini e infine secondi molari.

Bisogna avere cura dei denti da latte?

I denti da latte sono destinati a cadere, ma è importante averne cura proprio come faremmo con i denti definitivi perché accompagneranno la vita del nostro bambino per un periodo di tempo piuttosto lungo.

Quando cadranno i dentini?

La sostituzione dei denti da latte con denti permanenti comincia normalmente attorno al sesto anno di vita e prosegue fino al dodicesimo.

Cosa è meglio evitare di fare?

Innanzitutto è necessario evitare assolutamente di dolcificare il succhiotto con zucchero o miele. Questa abitudine, purtroppo usata per per calmare il piccolo, produce la presenza di carie assai dolorose sui dentini da latte che si presentano più fragili o possono addirittura spuntare già cariati.

Come vanno puliti?

I dentini vanno puliti con uno spazzolino bagnato e morbido. Non è consigliabile usare il dentifricio fino a quando il bambino non sarà in grado di lavare i dentini senza ingoiarlo.

Devo dargli degli integratori al fluoro?

In accordo con il vostro pediatra, che valuterà la quantità di fluoro presente nelle acque della vostra zona, potrebbe essere utile somministrare del fluoro al vostro bambino fino ai 2 anni. La somministrazione di fluoro, condotta correttamente, si è dimostrata efficace nel ridurre l’incidenza della carie anche sui denti permanenti, rinforzandone lo smalto e riducendo la formazione della “placca batterica”.

Se si cariano vanno curati?

Assolutamente si spiegano gli esperti.

Infine ricordate che curare correttamente i denti da latte è utile per consentire un corretto sviluppo delle arcate dentarie e consentire ai denti permanenti di trovare il giusto spazio quanto toccherà a loro spuntare, come consigliano anche gli esperti del Bambino Gesù.

E voi unimamme sapevate che i denti da latte erano così importanti?

Vi lasciamo con i consigli relativi alla prima visita dal dentista.