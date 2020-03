Un’esperta di alimentazione ha dato delle indicazioni su quale cibo preferire per rinforzare il sistema immunitario a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ora che saremo a casa tutto il giorno dovremo prenderci cura di noi stessi a cominciare dal riflettere su quello che ci mettiamo nello stomaco. Il cibo può essere un alleato nella lotta al coronavirus, se si mangia bene si fortifica il nostro sistema immunitario.

Coronavirus e cibo: un’esperta nutrizionista da dei semplici consigli per rafforzare il sistema immunitario

Di seguito un vademecum alimentare che la dottoressa Carla Lertola, Medico specialista in Scienza dell’alimentazione ha voluto condivere con AGI e con tutti noi: “Quello che dobbiamo ricordare è mangiare porzioni parche, non ci rinforziamo mangiando di più. Anzi. Dobbiamo mangiare con morigeratezza e riprodurre quel “piatto di Harvard” che altro non è che una ulteriore rappresentazione della nostra piramide alimentare“. Dunque “mangiare una quota di carboidrati, una di proteine in alternanza (carne, pesce, uova, salumi, formaggi, legumi), della verdura in buona quantità, dando la preferenza ad alimenti freschi” ricorda la dottoressa.

“Accudirsi è il messaggio giusto e possiamo farlo attraverso il cibo. L’accudimento in questo momento è fondamentale perché il cibo è la prima cosa che ci può dare un po’ di serenità. Recuperiamo la cucina casalinga“. La dottoressa ci invita a riscoprire le ricette della nostra tradizione culinaria, ma ci spinge anche ad osare e ad inventarle di nostre. Cucinare può essere un bel passatempo ed anche un modo di prendersi cura di noi e della nostra famiglia.

Riguardo alla possibilità di mettersi un pò a dieta vista la vita sedentaria la dottoressa dice: “Direi di no, perché ​una restrizione calorica rischia di avere, insieme a questo stato di incertezza e ansia, un effetto rebound su tutto il resto… La cosa più brutta è sentirsi isolati, sottolinea la dottoressa, perché può spingere (anche compulsivamente) verso il cibo, anche quello nutrizionalmente meno valido”

Per prenderci cura di noi stessi e della nostra famiglia dobbiamo fare attenzione a cosa mettiamo nel carrello. Ecco i consigli su cosa comprare della dottoressa, per rinforzare il nostro sistema immunitario… ovviamente niente merendine:

La vitamina C , è considerata da tempo una vitamina che aiuta il nostro sistema immune, una bella spremuta di arance a metà mattinata è l’ideale.

, è considerata da tempo una vitamina che aiuta il nostro sistema immune, una bella spremuta di arance a metà mattinata è l’ideale. La vitamina D , è un immuno-modulante. La si trova, tra l’altro, nel salmone, nelle sardine, nel pesce spada e nel tonno.

, è un immuno-modulante. La si trova, tra l’altro, nel salmone, nelle sardine, nel pesce spada e nel tonno. La vitamina A , c’è solo nei prodotti di origine animale, ma precursori di questa vitamina si ritrovano in vegetali quali patate dolci, cavolo verde e carote.

, c’è solo nei prodotti di origine animale, ma precursori di questa vitamina si ritrovano in vegetali quali patate dolci, cavolo verde e carote. le vitamine del gruppo B: B2, B6, B9 e B12 hanno effetti positivi sul sistema immunitario: le si trovano nel prezzemolo, nel peperoncino piccante, nel coriandolo, nell’erba cipollina, nella salvia ed anche nella menta.

Oltre alle vitamine non ci si deve dimenticare di assumere gli acidi grassi polinsaturi, gli omega-3 a lunga catena. Questi grassi, che fanno molto bene al nostro organismo, si trovano principalmente nel pesce. Ne sono ricchi il pesce azzurro, come le alici che hanno un costo basso o il salmone. Per assumere, invece, il selenio e lo zinco si devono consumare i cereali integrali per il selenio e per lo zinco la carne. Non dimenticare di aggiungere alla nostra alimentazione anche il riso integrale, i polifenoli, che sono degli antiossidante, i legumi e le spezie.

Voi unimamme seguite o seguirete questi consigli alimentari della dottoressa? Ora possiamo buttarci in cucina a sperimentare ma senza dimenticare di prendere qualche precauzione: come cuocere il cibo di origine animale, fare attenzione alle contaminazioni tra cibo cotto e crudo e separare gli alimenti nel frigo. Lavarsi spesso le mani.

