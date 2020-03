Non ci sono diete che assicurino una protezione dalle infezioni virali, ma. Un modo per facilitare la guarigione ed anche per evitare di ingrassare. In questo momento difficile, stanno cambiando le nostre abitudini alimentari. Rimanendo più tempo a casa, si mangia di più, a volte solo per noia e ci si muove anche di meno. Dalla Società Italiana di Nutrizione Umana , arrivano dei consigli per una sana alimentazione durante l’isolamento.