Coronavirus in Italia: continua l’aumento dei contagi. Forse il picco è vicino. In un giorno minore incremento di guariti ma anche di morti.

Inarrestabile l’epidemia di Coronavirus in Italia, ma un calo non era atteso nell’immediato. Dall’inizio dell’epidemia siamo arrivati a 41.035 contagi nel nostro Paese, inclusi attualmente positivi, deceduti e guariti, con un incremento in un solo giorno di 5.322 casi complessivi. I morti complessivi sono arrivati a 3.405, superando il numero della Cina dove sono morte 3.249 persone. Un dato impressionante se si mettono a confronto i due Paesi, per grandezza e popolazione. La Protezione Civile ha diffuso puntualmente i dati aggiornati.

L’emergenza Coronavirus in Italia si è fatta molto grave, con una crescita continua dei casi, sebbene negli ultimi giorni si fosse stabilizzata. Non siamo ancora usciti dal momento più critico e oggi i contagi hanno fatto registrare un ulteriore incremento, comunque atteso. Nei prossimi giorni sapremo se le misure di contenimento avranno avuto efficacia.

Coronavirus in Italia: continua l’aumento dei contagi

Siamo ancora nel pieno dell’epidemia di Coronavirus in Italia e la lotta sarà ancora lunga. Così come le misure restrittive adottate dal governo verranno molto probabilmente prolungate, come già hanno fatto capire alcuni ministri. Il cosiddetto lockdown, sebbene non assoluto come quello cinese, non durerà troppo a lungo ma le scuole sicuramente non riapriranno prima di Pasqua. Per i ragazzi saranno ancora lunghe giornate da trascorrere a casa, con lezioni a distanza. Un sacrificio necessario per contenere il diffondersi dell’epidemia.

La Protezione Civile nella consueta rassegna stampa delle ore 18.00 ha comunicato i dati sui contagi di Covid-19 aggiornati al 19 marzo. Com’era prevedibile c’è stato un’ulteriore incremento dei casi, oltre 4mila in un solo giorno. Sebbene l’aumento percentuale sia più elevato rispetto a quello osservato quotidianamente negli ultimi giorni, dal 12-13% al 14% di oggi, l’andamento è stabile. Certo, i numeri assoluti fanno impressione: al momento in Italia ci sono sono 33.190 positive al virus, per un totale di 41.035 casi dall’inizio dell’epidemia, in cui sono inclusi 3.405 morti e 4.440 guariti. Il dato positivo è che oggi i morti sono cresciuti meno di ieri, sebbene sempre in numero troppo elevato.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a giovedì 19 marzo 2020



33.190 attualmente positivi al Covid-19 : +4.480 dal 18 marzo



attualmente : 4.440 i guariti : pari a +415 da ieri ;

: pari a ; 3.405 i morti: pari a +427 da ieri.

Oggi i guariti non crescono come ieri, quando sono stati 1.084 in un solo giorno. Invece i morti aumentano sempre troppo ma meno di ieri, quando in una sola giornata sono stati 475. Va sempre ricordato che il numero esatto dei morti per Covid-19 si potrà conoscere solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Molti dei pazienti morti per Coronavirus, infatti, soffrivano di patologie pregresse, anche multiple.

Tra i 28.710 positivi al Coronavirus alla data del 19 marzo:

14.935 si trovano in isolamento domiciliare ;

si trovano ; 15.757 sono ricoverati con sintomi ;

sono ; 2.498 sono in terapia intensiva (+247 in un giorno, una crescita in calo).

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 19 marzo 2020.

La situazione più drammatica resta quella della Lombardia, dove oltre alle persone comuni continuano a morire anche i medici. Nella sola giornata di oggi ne sono morti 5, portando a 13 il bilancio delle vittime tra i medici, come denuncia la Fnomceo. Le ultime vittime sono: Luigi Ablondi, ex direttore generale dell’Ospedale di Crema; Giuseppe Finzi, medico ospedaliero di Cremona, e Antonino Buttafuoco, medico di base di Bergamo. Altri due medici sono morti a Como: Giuseppe Lanati, pneumologo, e Luigi Frusciante, medico di famiglia. Erano entrambi in pensione ma operativi.

Nel frattempo, dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è arrivato un drammatico appello: “Abbiamo disperato bisogno di infermieri e medici, oltre che di apparecchi di ventilazione e dispositivi di protezione individuale“. Lo ha lanciato in inglese Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina dell’ospedale, ormai al collasso.

Informazioni aggiornate sull’epidemia di coronavirus e su come comportarsi sul portale web del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

