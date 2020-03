La donazione al San Raffaele promosse dai Ferragnez stanno dando i loro frutti e ne parla anche il virologo Roberto Burioni.

Coronavirus, raccolta fondi dei Ferragnez: obiettivi raggiunti

La nota coppia di influencer ha infatti invitato tutti i loro numerosissimi followers a donare per creare un nuovo reparto di terapia intensiva. L’iniziativa ha riscontrato molto successo grazie a una raccolta fondi di Go Fund Me. Al momento è stata superato il target di 4 milioni Euro. Quindi i lavori sono già partiti e presto, forse tra una settimana, potremo vedere la postazione in funzione. Il noto virologo Roberto Burioni ha parlato di questa iniziativa sulla pagina Medical Facts di Roberto Burioni, allegando delle foto.

“Vi ricordate la richiesta di fondi da parte di Fedez e Chiara Ferragni per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva al IRCCS Ospedale San Raffaele? Bene, voi avete generosamente donato e i lavori sono immediatamente partiti. Questa è la tensostruttura che ospiterà i nuovi letti, la costruzione sta procedendo a tempo di record.

Noi intanto restiamo in casa: dobbiamo rallentare l’epidemia per dare tempo di mettere in funzione. Vi aggiornerò continuamente, questa è la foto di ieri. Forza e coraggio, uniti si vince anche contro questo virus.”

Il messaggio del professor Burioni è diventato virale con 50 138 Like e 5854 condivisioni.

E anche oggi ne ha pubblicato un altro.

“Milanesi meglio dei cinesi! Dopo 78 ore continue di lavoro la parte edile ed elettrica è completata al 90%, potete vedere dalle foto che il reparto sta prendendo forma.

Il virus corre: noi da un lato lo fermiamo, dall’altro corriamo più veloci di lui!”

Quella dei Ferragnez non è l’unica uniziativa per sostenere le strutture ospedaliere che rischiano il collasso a causa dei malati di Coronavirus. Su Gofundme ne troviamo diverse distribuite su tutta Italia, a testimonianza che gli italiani sono generosi e volenterosi.

Anche altri vip si sono attivati, per esempio il giocatore della Juventus Leonardo Bonucci ha scelto la Città della Salute di Torino. Insieme alla moglie il calciatore ha effettuato una donazione di 120 mile Euro. Con questa donazione verranno acquistati 2 ecografi portatili per la valutazione a letto dei pazienti in Terapia intensiva e circa 50 mascherine a circuito d’aria, riutilizzabili.

Non solo, anche Papa Francesco ha annunciato un aiuto per i più deboli: 100 mila euro alla Caritas italiana. E come lui anche la Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, ha deciso di devolvere 10 milioni di euro alla Caritas per supportare le persone più in difficoltà. Fondi che provengono dall’8 per mille e da donazioni private, si legge su Vaticannews.va.

