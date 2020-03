Coronavirus in Italia: più di 20 mila contagi nel nostro Paese. Paurosa impennata di morti, ma per fortuna aumentano anche i guariti. Tutti i dati aggiornati.



Crescono senza arrestarsi i casi di Coronavirus in Italia, sebbene l’incremento sia in fase di stabilizzazione: da qualche giorno tra il 21% e il 17%. I numeri assoluti, però, fanno impressione: in un solo giorno si sono registrati 2.853 nuovi malati, 368 morti e 369 guariti. Le persone che guariscono e sono dimesse dagli ospedali aumentano, anche se meno di ieri quando erano 527. Impressionante, invece, il dato delle vittime: 368 in un solo giorno, il numero più alto finora raggiunto, che supera il record dei 250 morti di venerdì 13 marzo. Di seguito i dati aggiornati dell’ultimo bollettino.

Coronavirus in Italia: più di 20 mila contagi, aumentano morti e guariti

Puntualmente alle 18.00 anche oggi, domenica 15 marzo, la Protezione Civile ha comunicato i dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. La malattia Covid-19 (provocata dal nuovo Coronavirus, il nome scientifico è Sars-Cov-2) sta continuando a colpire duramente il nostro Paese, con un costante aumento di casi giornalieri. I dati del bollettino segnalano 20.603 persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, che dall’inizio dell’epidemia fanno 24.747 (numero che include anche i guariti e i deceduti), quasi 25mila complessivi, con un aumento 3.590 di casi totali.

Aumentano i guariti, anche se di un numero inferiore rispetto al 14 marzo. Ma il dato che fa impressione è quello relativo ai morti, 368 in un solo giorno, che forse potrebbe dipendere anche dal carico di pazienti nelle terapie intensive degli ospedali che in Lombardia sono a livello di saturazione, in una situazione fortemente critica. I casi di Covid-19 in Italia sono cresciuti di quasi 3mila unità un un giorno. Un numero che comprende sia persone a casa che ricoverate in ospedale.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a domenica 15 marzo:

20.603 attualmente positivi al Covid-19 : +2.853 dal 14 marzo

attualmente : 2.335 i guariti : pari a +369 da ieri ;

: pari a ; 1.809 i morti: pari a +368 da ieri.

Buono il dato sui guariti/dimessi, anche se non come i 527 di sabato 14 marzo. Quello che fa spavento è l’aumento esponenziale dei morti, cresciuti di 368 in un solo giorno, fino a raggiungere la cifra complessiva di 1.809 vittime dall’inizio dell’epidemia. Va comunque precisato che il numero esatto dei decessi per Covid-19 si potrà conoscere solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Molti dei pazienti morti per Coronavirus, infatti, avevano delle patologie pregresse, anche multiple.

Tra le vittime di Covid-19 in Italia ci sono anche personaggi noti, a riprova che la malattia non risparmia nessuno. Questa mattina a Milano è morto per Coronavirus l’architetto Vittorio Gregotti. Aveva 92 anni ed era ricoverato per una polmonite. Nato a Novara nel 1927, Gregotti era stato docente ordinario di composizione architettonica all’Istituto universitario di architettura di Venezia. Autore di prestigiose pubblicazioni di architettura, aveva collaborato con importanti quotidiani e riviste nazionali.

Tra i 20.603 positivi al Coronavirus:

9.268 si trovano in isolamento domiciliare ;

si trovano ; 9.663 sono ricoverati con sintomi ;

sono ; 1.672 sono in terapia intensiva (+154 in un giorno).

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 15 marzo 2020.

La Lombardia continua ad essere la regione italiana con la situazione più grave. Qui in un solo giorno si sono avuti 252 decessi, il numero più alto mai raggiunto in un solo giorno.

In tutto il mondo i casi di Coronavirus sono oltre 162 mila. Più di 81 mila in Cina, segue l’Italia con gli oltre 20 mila contagi, l’Iran con quasi 14 mila, la Corea del Sud con poco più di 8 mila. Poi troviamo gli altri Paesi europei: la Spagna, che registra oggi 7.798 casi, quasi 8 mila, con un aumento record in pochissimi giorni, dai poco più di 6 mila di ieri. La Spagna è il secondo Paese per contagi in Europa dopo l’Italia. Al terzo troviamo la Germania con 5.426 casi e poi la Francia con 4.511 casi.

Informazioni aggiornate sull'epidemia di coronavirus e su come comportarsi sul portale web del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

