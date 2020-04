Coronavirus in Italia: quasi 3mila guariti in un giorno, nuovo numero record. I dati aggiornati al 22 aprile.

L’epidemia di Coronavirus in Italia registra oggi un calo inferiore di persone attualmente positive, solo 10 in meno dalle 528 di ieri e dalle 20 di lunedì scorso. Un calo che fa scendere gli attualmente positivi a 107.699 casi, dai 107.709 casi di ieri. Il dato buono di oggi, invece, è il nuovo record di guariti giornalieri che sono quasi 3mila, pari a 2.943 persone guarite in un giorno, dai 2.723 di ieri, che portano i guariti totali a 54.543 dall’inizio dell’epidemia.

Diminuisce il numero dei morti, che oggi torna sotto i 500 al giorno, con 437 decessi registrati oggi, rispetto ai 534 di ieri. Un numero sempre alto. Il totale dei decessi è di 25.085 dall’inizio dell’epidemia.

Il calo ridotto degli attualmente positivi al Covid-19 porta a un rialzo della curva epidemica, con 3.370 casi totali giornalieri dai 2.729 di ieri. Si tratta dell’incremento giornaliero più alto dal 18 aprile scorso quando i casi totali giornalieri aumentarono di 3.491 unità. L’incremento percentuale giornaliero è del +1,83% dal +1,51% di ieri. Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia è di 187.327 casi totali, che comprendono attualmente positivi, guariti e deceduti. Il numero giornaliero di 3.370 casi è dato da: 2.943 guariti + 437 morti – 10 positivi.

Oggi è cresciuto il numero di tamponi effettuati, pari a 63.201, rispetto ai 52.126 di ieri. Il rapporto tra tamponi e nuovi casi giornalieri scende al 5,3% di poco superiore al 5,2% di ieri.

L’andamento della curva epidemica del Coronavirus in Italia rimane stabile, con un calo ridotto degli attualmente positivi, che porta a una risalita dei casi totali per effetto dei guariti e dei deceduti. Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia raggiunge i 187.327 casi totali, dati da: 107.699 attualmente positivi (-10 da ieri), 54.543 guariti (+2943 da ieri), 25.085 decessi (+437 da ieri).

Continua il calo dei ricoveri in ospedale, sia in terapia intensiva che negli altri reparti.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a mercoledì 22 aprile 2020



107.699 attualmente positivi al Covid-19 : -10 casi dal 21 aprile (ieri invece il decremento era stato di 528 casi, l’altro ieri di 20 casi, mentre nei giorni precedenti si erano registrati degli incrementi: domenica di 486 casi, sabato di 809 casi, venerdì ieri 355 casi, giovedì di 1.189, mercoledì 15 aprile di 1.127 casi);



attualmente : (ieri invece il decremento era stato di 528 casi, l’altro ieri di 20 casi, mentre nei giorni precedenti si erano registrati degli incrementi: domenica di 486 casi, sabato di 809 casi, venerdì ieri 355 casi, giovedì di 1.189, mercoledì 15 aprile di 1.127 casi); 54.543 i guariti : pari a +2.943 da ieri ;

: pari a ; 25.085 i morti: pari a +437 da ieri.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia si avvicina ai 190mila casi, con 187.327 casi dall’inizio dell’epidemia.

Tra i 107.699 positivi al Coronavirus alla data del 22 aprile:

81.104 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 23.805 sono ricoverati con sintomi ( -329 pazienti in un giorno )



sono ( ) 2.384 sono in terapia intensiva (ieri arano 2.471, -87 in un giorno).

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 22 aprile 2020.

Continua il calo dei pazienti nelle terapie intensive della Lombardia, ma rimane ancora alto il numero dei nuovi contagi. I ricoveri in terapia intensiva scendono di 34 pazienti (ieri erano scesi di 50), passando dagli 851 di ieri agli 817 di oggi. Mentre negli altri reparti i ricoveri sono scesi di 113 pazienti (ieri erano 333 in meno), dai 9.805 di ieri ai 9.692 di oggi. I decessi oggi sono 161, in calo dai 203 di ieri e 163 dell’altro ieri, per un numero complessivo di 12.740 morti in Lombardia. I guariti sono 736, per un numero complessivo di 22.110 persone guarite dall’inizio dell’epidemia.

Il numero complessivo dei nuovi contagi è salito oggi di 1.161 casi dai 960 di ieri, per un totale di casi di 69.902 dall’inizio dell’epidemia.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

