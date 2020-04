Coronavirus in Italia: scendono ancora i malati di Covid-19. Dati aggiornati al 21 aprile.

Si conferma il dato buono di ieri sull’epidemia di Coronavirus in Italia che oggi vede il calo degli attualmente positivi di ben 528 unità dai -20 di ieri. Il numero degli attualmente positivi in Italia scende così a 107.709 casi complessivi rispetto ai 108.237 di ieri.

Purtroppo, torna a salire sopra i 500 casi il numero dei decessi giornalieri, che oggi segna 534 persone morte in più in Italia. Le vittime complessive del Coronavirus sono 24.648 dall’inizio dell’epidemia. Torna a salire, invece, il numero dei guariti che oggi è di 2.723, il numero giornaliero più alto mai osservato finora. Le persone guarite superano le 50mila unità, per un totale di 51.600 guariti dall’inizio dell’epidemia.

Il numero complessivo dei casi di Coronavirus in Italia raggiunge oggi i 183.957 contagi totali, dall’inizio dell’epidemia (numero che comprende attualmente positivi, deceduti e guariti). L’incremento giornaliero è di 2.729 unità (dai 2.256 di ieri), che sostanzialmente è formato dai guariti e dai deceduti di oggi (2.723 guariti + 534 deceduti – 528 nuovi attualmente positivi). L’incremento percentuale giornaliero è del +1,51% in lieve aumento dal +1,26% di ieri.

I tamponi effettuati oggi sono 52.126, in aumento dai 41.483 di ieri. Il rapporto tra tamponi e nuovi casi giornalieri scende al 5,2%, il più basso dallo scorso 17 aprile quando era al 5,3%. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: scendono ancora i malati, i dati aggiornati

Si conferma la discesa della curva epidemica del Covid-19 in Italia con un netto calo malati, o attualmente positivi, iniziato il 20 aprile e confermato oggi con un risultato ancora più netto. Oggi gli attualmente positivi scendono di 528 unità un numero simile a quello, purtroppo, delle nuove morti giornaliere che oggi salgono a 534 dalle 454 di ieri, ottanta in più. Bene, invece, il dato sulle persone guarite che oggi sale a 2.723, un nuovo numero record, il precedente era del 17 aprile quando in un giorno guarirono 2.563 persone. Ieri, invece, erano guarite 1.822 persone.

Inoltre, diminuiscono ancora le persone ricoverate, sia in terapia intensiva che negli altri reparti ospedalieri. Un dato che si consolida e che contribuisce ad allentare ulteriormente la pressione sugli ospedali.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a martedì 21 aprile 2020



107.709 attualmente positivi al Covid-19 : -528 casi dal 20 aprile (ieri invece il decremento era stato di 20 casi, mentre nei giorni precedenti si erano registrati degli incrementi: domenica di 486 casi, sabato di 809 casi, venerdì ieri 355 casi, giovedì di 1.189, mercoledì 15 aprile di 1.127 casi, martedì 14 aprile di 675 casi)



attualmente : (ieri invece il decremento era stato di 20 casi, mentre nei giorni precedenti si erano registrati degli incrementi: domenica di 486 casi, sabato di 809 casi, venerdì ieri 355 casi, giovedì di 1.189, mercoledì 15 aprile di 1.127 casi, martedì 14 aprile di 675 casi) 51.600 i guariti : pari a +2.723 da ieri ;

: pari a ; 24.648 i morti: pari a +534 da ieri.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia si avvicina ai 184mila casi, con 183.957 casi dall’inizio dell’epidemia.

Tra i 107.709 positivi al Coronavirus alla data del 21 aprile:

81.104 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 24.134 sono ricoverati con sintomi ( -772 pazienti in un giorno )



sono ( ) 2.471 sono in terapia intensiva (ieri arano 2.573, -102 in un giorno).

Continua il calo dei ricoveri in ospedale, sia in terapia intensiva che negli altri reparti. Oggi in modo ancora più consistente: con 102 pazienti in meno nelle terapie intensive (dai 62 di ieri) e 772 pazienti i meno negli altri reparti (dai 127 di ieri).

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 21 aprile 2020.

Continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva in Lombardia, che passa dai 901 di ieri agli 851 di oggi, con 50 pazienti in meno. Scendono, poi, di 333 pazienti i ricoveri negli altri reparti ospedalieri, dai 10.138 di ieri ai 9.805 di oggi. Purtroppo tornano a salire i decessi, che oggi in Lombardia sono 203, in aumento dai 163 di ieri e dell’altro ieri. Il numero otale dei morti in regione sale a 12.579 dall’inizio dell’epidemia.

I contagi totali di Covid-19 in Lombardia sono 67.931, con un incremento giornaliero che torna a crescere, con 960 casi in più. Ieri erano saliti di 735 unità e l’altro ieri di 855. Rimangono alti i dati della Lombardia.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

