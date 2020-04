Coronavirus in Italia: sono -20 i nuovi positivi. Il numero scende per la prima volta- I dati aggiornati

Ottime notizie oggi sui dati dell’epidemia di Coronavirus in Italia, per la prima volta il numero dei nuovi positivo è negativo, ovvero diminuisce invece di aumentare, passando dai 108.257 ai 108.237 di oggi, ovvero 20 in meno. Questo significa che nel numero totale di contagiati in Italia i guariti, e purtroppo i deceduti, sono di più dei nuovi positivi o contagiati attivi. Il dato lo ha comunicato oggi, in conferenza stampa, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Il numero totale dei contagiati in Italia da Covid-19 è di 181.228 casi, con un incremento giornaliero di 2.256 casi, in calo dai 3.047 di ieri e con un incremento percentuale che scende al +1,26%. Ricordiamo che questo dato include positivi al virus, deceduti e guariti. Il numero dei contagiati totali giornalieri è il più basso dall’11 marzo, quando in un giorno si registrò un incremento di 2.313 casi. Di seguito i dati in dettaglio.



Coronavirus in Italia: -20 nuovi positivi, i dati aggiornati

Finalmente il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Italia scende, invece di aumentare. Oggi sono 20 in meno, portando il numero delle persone attualmente positive a 108.237, rispetto ai 108.257 di ieri. Scende sotto le 2mila unità il numero dei guariti, pari a 1.822, ieri erano stati 2.128, con un numero complessivo di di 48.877 persone guarite dall’inizio dell’epidemia. Purtroppo è ancora alto e torna a crescere il numero dei morti, che oggi sono 454, dai 433 di ieri, per un numero complessivo di 24.114 decessi.

Continua a calare il numero dei ricoveri in ospedale, sia in terapia intensiva che negli altri reparti ospedalieri, alleviando ulteriormente il carico sulle strutture sanitarie.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a lunedì 20 aprile 2020



108.237 attualmente positivi al Covid-19 : -20 casi dal 19 aprile (ieri l’incremento è stato di 486 casi, sabato di 809 casi, venerdì ieri 355 casi, giovedì di 1.189, mercoledì 15 aprile di 1.127 casi, martedì 675 casi, lunedì di 1.363, domenica 12 aprile di 1.984)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 486 casi, sabato di 809 casi, venerdì ieri 355 casi, giovedì di 1.189, mercoledì 15 aprile di 1.127 casi, martedì 675 casi, lunedì di 1.363, domenica 12 aprile di 1.984) 48.877 i guariti : pari a +1.822 da ieri ;

: pari a ; 24.114 i morti: pari a +433 da ieri.

Tra i 108.237 positivi al Coronavirus alla data del 20 aprile:

80.758 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 24.906 sono ricoverati con sintomi ( -127 pazienti in un giorno )



sono ( ) 2.635 sono in terapia intensiva (ieri arano 2.635, -62 in un giorno).

Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è il numero più basso in un mese, ha riferito Borrelli in conferenza stampa. I calo dei ricoveri oggi è di 62 pazienti, inferiore ai -98 di ieri, ma comunque un dato positivo. Calano anche i ricoveri negli altri reparti ospedalieri, oggi con meno 127 pazienti, mentre ieri erano aumentati di 26 pazienti.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 20 aprile 2020.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

