Coronavirus in Italia: calano i morti ma risalgono i contagi. I dati aggiornati al 26 aprile.

Buone e brutte notizie dall’epidemia di Coronavirus in Italia. Quella buona è che finalmente si registra un calo importante nel numero dei morti giornalieri, che scendono sotto quota 300. Quella brutta è che dopo una settimana di calo i positivi tornano a salire, registrando un aumento di 256 unità. Complessivamente, però, la curva epidemica si conferma in discesa, con un aumento dei casi giornalieri complessivi inferiore a quello di ieri.

Oggi infatti i casi totali aumentano di 2.324 unità, rispetto ai 2.357 di ieri e ai 3.021 dell’altro ieri, con un incremento percentuale giornaliero di +1,19%, dal +1,22% di ieri, dunque registrando un nuovo record minimo. Per casi totali si intende la somma degli attualmente positivi, dei deceduti e dei guariti. Il numero complessivo di questi casi è arrivato a 197.675 dall’inizio dell’epidemia.

Oggi purtroppo tornano a salire in Italia gli attualmente positivi al Coronavirus, ovvero i malati di Covid-19, dopo giorni di calo. L’incremento è di 256 casi, rispetto al calo di 680 di ieri. Il numero complessivo di attualmente positivi in Italia è di 106.103. Un buon segnale, invece, viene dal numero dei decessi giornalieri, che finalmente registrano un calo consistente: oggi sono 260 i decessi in tutta Italia, dai 415 di ieri. Si tratta del numero più basso dal 14 marzo, quando i morti in un giorno furono 175. Il numero complessivo è di 26.644 persone decedute dall’inizio dell’epidemia. Diminuisce, ma rimane buono, il numero dei guariti, che oggi passano a 1.808, in calo dai 2.622 di ieri, ma comunque costanti. Le persone guarite o dimesse dall’inizio dell’epidemia sono 64.928, quasi 65 mila.

I contagi complessivi (attualmente positivi, più guariti e più deceduti) arrivano a 197.675, tutti i casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi effettuati oggi sono stati meno, 49.916, rispetto ai 65.387 di ieri. Il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi contagi sale al 4,7% dal 3,6% di ieri.

106.103 attualmente positivi al Covid-19 : +256 casi dal 25 aprile (ieri invece c’era stato un calo di 680 casi, venerdì -321 casi, giovedì -851 casi, mercoledì -10 casi, martedì -528 casi, lunedì 20 aprile -20 casi; l’ ultimo incremento nei casi giornalieri risale a domenica 19 aprile quando fu di +809 casi );



: (ieri invece c’era stato un calo di 680 casi, venerdì -321 casi, giovedì -851 casi, mercoledì -10 casi, martedì -528 casi, lunedì 20 aprile -20 casi; l’ nei casi giornalieri risale a ); 64.928 i guariti : pari a +1.808 da ieri ;

: pari a ; 26.644 i morti: pari a +260 da ieri.

Il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia arriva a 197.675 casi dall’inizio dell’epidemia, rispetto ai 195.351 di ieri.

Tra i 106.103 positivi al Coronavirus alla data del 26 aprile:

82.722 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 21.372 sono ricoverati con sintomi ( -161 pazienti in un giorno )



sono ( ) 2.009 sono in terapia intensiva (ieri arano 2.102, -93 in un giorno).

Continua il calo dei ricoveri negli ospedali. Buono il calo dei pazienti in terapia intensiva, oggi con meno 93 pazienti (ieri era di -71), con i ricoveri che passano a poco più di 2 mila in tutta Italia. Oggi è inferiore il calo dei ricoveri negli altri reparti, con 161 pazienti in meno, rispetto ai meno 535 di ieri.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 26 aprile 2020.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

