Si conferma l’andamento in discesa della curva epidemica dei contagi di Coronavirus in Italia. Oggi i guariti superano i nuovi contagiati, come due giorni fa, quando con oltre 3 mila casi fu raggiunto il record di guariti. Purtroppo resta ancora elevato il numero dei decessi, con 415 persone morte nelle ultime 24 ore. Molto buono, invece, il dato degli attualmente positivi che torna a calare in modo consistente, oggi con 680 in meno, che fa scendere il numero delle persone attualmente positive in Italia a 105.847. Il numero complessivo dei casi di Coronavirus in Italia è di 195.351 dall’inizio dell’epidemia. Di seguito i dati aggiornati dalla Protezione Civile.

I dati comunicati oggi dalla Protezione Civile, non con la consueta conferenza stampa ma tramite l’invio di comunicati e con gli aggiornamenti sul sito web del Ministero della Salute, segnalano un nuovo importante calo nel numero dei malati o attualmente positivi al Covid-19 (persone in casa o in ospedale), che scendono di 680 unità, dai 321 di ieri, portando il numero complessivo a 105.847 persone attualmente positive al Coronavirus. I guariti di oggi sono 2.622, in calo dai 2.922 di ieri ma in numero superiore ai contagiati giornalieri totali che oggi sono 2.357. Il numero complessivo delle persone guarite o dimesse dagli ospedali è di 63.120 dall’inizio dell’epidemia.

Purtroppo rimane ancora alto il numero dei morti, anche se in lieve calo da ieri, con 415 decessi rispetto ai 420 del 24 aprile. Si tratta comunque di un numero più basso rispetto a quello dei giorni precedenti, quando i decessi giornalieri erano intorno ai 500 o sopra i 450, ma un numero che diminuisce molto lentamente. Anche se paragonato a quello di altri Paesi europei, come la Spagna, che complessivamente ha più contagi di noi. Il numero complessivo delle vittime del Coronavirus in Italia è di 26.384, uno dei più alti al mondo. Solo gli Stati Uniti hanno più decessi di noi, ma sono un Paese molto più grande del nostro.

I contagi complessivi di Covid-19 in Italia, comprensivi di attualmente positivi, guariti e deceduti, arrivano oggi a 195.351 dall’inizio dell’epidemia. L’incremento giornaliero oggi è di 2.357 casi, in calo dai 3.021 di ieri e con una percentuale del +1,22%, la più bassa avuta finora. Il valore più basso precedentemente osservato è stato quello del +1,26% del 20 aprile scorso, giorno in cui per la prima volta si è registrato un numero negativo di positivi, ovvero in calo (con 20 in meno). Ieri invece è stato del +1,59%.

Scende ai minimi anche il rapporto tra nuovi contagi e tamponi effettuati che segna oggi un 3,6%, il più basso osservato finora. I tamponi di oggi sono 65.387, più dei 62.447 di ieri.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a sabato 25 aprile 2020



105.847 attualmente positivi al Covid-19 : -680 casi dal 24 aprile (ieri invece il decremento era stato di 321 casi, giovedì di 851 casi, mercoledì di 10 casi, martedì di 528 casi, lunedì 20 aprile di 20 casi);



: (ieri invece il decremento era stato di 321 casi, giovedì di 851 casi, mercoledì di 10 casi, martedì di 528 casi, lunedì 20 aprile di 20 casi); 63.120 i guariti : pari a +2.622 da ieri ;

: pari a ; 26.384 i morti: pari a +415 da ieri.

Il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia supera i 195 mila e arriva a 195.351 casi dall’inizio dell’epidemia, rispetto ai 192.994 di ieri.

Tra i 105.847 positivi al Coronavirus alla data del 25 aprile:

82.212 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 21.533 sono ricoverati con sintomi ( -535 pazienti in un giorno )



sono ( ) 2.102 sono in terapia intensiva (ieri arano 2.173, -71 in un giorno).

Continua il calo dei ricoveri in ospedale. Nelle terapie intensive d’Italia oggi si registrano 71 pazienti in meno (eri erano stati -96), per un totale di 2.102. Mentre negli altri reparti ospedalieri sono 535 in meno (ieri erano stati -803), con 21.533 ricoveri complessivi. Diminuiscono anche i pazienti in isolamento domiciliare, che passando dagli 82.286 di ieri agli 82.212 di oggi, con -74 persone positive a casa.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 25 aprile 2020.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

