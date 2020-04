Coronavirus in Italia: i guariti superano i 60 mila. Numeri stabili, calano ancora gli attualmente positivi. I dati aggiornati al 24 aprile.

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia ci dicono che i malati, gli attualmente positivi, continuano a calare, anche se di numero inferiore a quello di ieri. Il numero dei guariti si mantiene elevato, anche se lievemente inferiore a quello del giorno prima. I morti diminuiscono anche se restano sopra i 400.

Oggi i positivi sono scesi di 321 unità, molti meno degli 851 di ieri, portando il numero delle persone attualmente positive in Italia a 106.527. I morti sono 420, in calo dai 464 di ieri, ma sempre in numero elevato. Il numero delle vittime di Covid-19 in Italia è di 25.969 dall’inizio dell’epidemia. I guariti o dimessi sono oggi 2.922, in lieve calo dai 3.033 di ieri, ma comunque su valori elevati. I guariti complessivi sono 60.498 dall’inizio dell’epidemia.

Il numero totale dei casi di Coronavirus in Italia supera le 190 mila unità, pari a 192.994 casi dall’inizio dell’epidemia, lo scorso 20 febbraio. L’incremento giornaliero è di 3.021 casi, in aumento dai 2.646 casi di ieri, ma meno dei 3.370 dell’altro ieri. La percentuale dell’incremento giornaliero è di +1,59% dal +1,41% di ieri. La curva epidemica è sostanzialmente stabile, continua la discesa ma molto lentamente.

Oggi i tamponi effettuati sono 62.447, in calo dai 66.658 di ieri, quando è stato raggiunto il record di tamponi giornalieri. Il rapporto tra tamponi e nuovi casi sale al 4,8% dal 4% di ieri.

I dati della Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia, comunicati oggi senza conferenza stampa, segnalano una continuità nel calo dei malati di Covid-19, anche se meno di ieri: oggi sono 321 oltre 500 in meno di ieri. Diminuiscono anche i morti, sebbene rimangano ancora sopra i 400 casi, mentre si mantiene elevato, vicino ai 3 mila casi, il numero dei guariti che superano i 60 mila casi. Molto bene il calo dei ricoveri in terapia intensiva, che scendono ancora di quasi cento unità: oggi con -96 pazienti e per un totale di 2.173 pazienti in terapia intensiva. Vediamo i dati in dettaglio.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a venerdì 24 aprile 2020



106.527 attualmente positivi al Covid-19 : -321 casi dal 23 aprile (ieri invece il decremento era stato di 851 casi, mercoledì di 10 casi, martedì di 528 casi, lunedì 20 aprile di 20 casi);



: (ieri invece il decremento era stato di 851 casi, mercoledì di 10 casi, martedì di 528 casi, lunedì 20 aprile di 20 casi); 60.498 i guariti : pari a +2.922 da ieri ;

: pari a ; 25.969 i morti: pari a +420 da ieri.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia supera i 190 mila casi e arriva a 192.994 casi dall’inizio dell’epidemia.

Tra i 106.527 positivi al Coronavirus alla data del 23 aprile:

82.286 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 22.068 sono ricoverati con sintomi ( -803 pazienti in un giorno )



sono ( ) 2.173 sono in terapia intensiva (ieri arano 2.267, -96 in un giorno).

La buona notizia è che continuano a diminuire i modo costante i ricoveri negli ospedali. I pazienti in terapia intensiva scendono oggi di 96 unità, un po’ meno dai 117 di ieri ma comunque in calo costante. Continua anche il calo dei ricoveri negli altri reparti ospedalieri, sempre per Covid-19, oggi con 803 pazienti in meno (dai 934 in meno di ieri).

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

