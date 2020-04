Coronavirus in Italia: calano ancora i malati i dati aggiornati al 23 aprile.

Continuano a scendere gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia, mentre i guariti segano un nuovo record, superano i 3mila casi. Sono le buone notizie dalla conferenza stampa odierna della Protezione Civile sull’epidemia di Covid-19 in Italia. Purtroppo, invece, tornano a salire i morti.

Le persone attualmente positive al virus scendono oggi di ben 851 casi, il decremento più consistente finora. Ieri erano diminuiti solo di 10 casi. Il numero complessivo delle persone attualmente positive è di 106.848. I guariti salgono a 3.033 dai 2.943 di ieri, segnando un nuovo record e portando i casi complessivi di guariti a 57.576 dall’inizio dell’epidemia. Purtroppo, però, tornano a salire i morti, sebbene rimangano sotto le 500 unità: oggi sono 464 decessi rispetto ai 437 di ieri. Il numero complessivo delle vittime di Coronavirus in Italia è di 25.549 dall’inizio dell’epidemia.

Il numero totale dei contagi di Covid-19 in Italia è di 189.973 dall’inizio dell’epidemia, un numero che comprende attualmente positivi, deceduti e guariti. L’incremento giornaliero oggi è di 2.646 casi rispetto ai 3.370 di ieri. L’incremento percentuale scende a +1,41% dal +1,83% di ieri.

Oggi è stato raggiunto un nuovo record di tamponi giornalieri effettuati, 66.658 , con un rapporto contagi tamponi che scende al 4%, il più basso finora. Dai dati della Protezione Civile risulta che, complessivamente, sono più di un milione gli italiani che finora sono stati sottoposti al tampone per il Covid-19, per la precisione 1.052.577 persone per 1.579.909 tamponi effettuati (a una persona vengono fatti più tamponi).

Rimane ancora alto il numero dei morti per Coronavirus in Italia, mentre cala ancora di più il numero dei malati e i guariti raggiungono un nuovo record. Continuano ad essere buoni i numeri sui ricoveri ospedalieri, che segnano ulteriori cali dei pazienti sia nelle terapie intensive che negli altri reparti, allentando la pressione sugli ospedali. Durante la conferenza stampa, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha sottolineato che “i numeri di oggi sono particolarmente confortanti“, perché “per la prima volta il numero dei dimessi e guariti supera il numero dei nuovi casi“. I nuovi casi complessivi infatti aumentano oggi di 2.646 unità mentre i guariti/dimessi sono 3.033 unità.

106.848 attualmente positivi al Covid-19 : -851 casi dal 22 aprile (ieri invece il decremento era stato di 10 casi, l’altro ieri di 528 casi, lunedì 20 aprile di 20 casi);



attualmente : (ieri invece il decremento era stato di 10 casi, l’altro ieri di 528 casi, lunedì 20 aprile di 20 casi); 57.576 i guariti : pari a +3.033 da ieri ;

: pari a ; 25.549 i morti: pari a +464 da ieri.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia arriva a 189.973 casi dall’inizio dell’epidemia.

Tra i 106.848 positivi al Coronavirus alla data del 23 aprile:

81.710 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 22.871 sono ricoverati con sintomi ( -934 pazienti in un giorno )



sono ( ) 2.267 sono in terapia intensiva (ieri arano 2.384, -117 in un giorno).

Buoni i dati sui ricoveri ospedalieri con gli ulteriori cali di pazienti nelle terapie intensive e negli altri reparti di ospedale. Oggi i ricoveri nelle intensive tornano a scendere di oltre 100 unità (ieri erano 87), mentre quelli negli altri reparti scendono quasi di mille, meno 934 pazienti.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 22 aprile 2020.

Continua a salire il numero dei contagi in Lombardia che oggi segna +1.073 a fronte di un maggior numero dei tamponi, portando il numero complessivo dei casi di Covid-19 a 70.165 dall’inizio dell’epidemia. Il numero comprende gli attualmente positivi, i deceduti e i guariti. Gli attualmente positivi segnano un nuovo calo di 369 unità, passando dai 34.242 di ieri ai 33.873 di oggi. I deceduti in Lombardia sono 200, di nuovo in aumento dai 161 di ieri. Il numero complessivo delle persone morte in regione per il Covid-19 è di 12.940 dall’inizio dell’epidemia. Mentre i guariti sono 1.242 per un totale di 23.352 dall’inizio dell’epidemia.

Continua il calo dei ricoveri in ospedale. Nelle terapie intensive lombarde oggi ci sono 27 pazienti in meno, un numero che scende dagli 817 di ieri ai 790 di oggi. Mentre i ricoveri negli altri reparti diminuiscono di 500 pazienti, portando il numero complessivo dai 9.692 di ieri ai 9.192 di oggi.

La pandemia di Covid-19



La pandemia di Covid-19



Nel mondo la pandemia di Covid-19 ha superato i 2 milioni e 600mila contagi, con una crescita rallentata rispetto alle scorse settimane. Gli Stati Uniti si avvicinano agli 850mila contagi, mentre le vittime sono più di 46mila. I contagi in Spagna hanno superato i 210mila casi e i 22mila morti. Il numero di decessi per Covid-19 nel mondo ha superato i 186mila.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

