Coronavirus in Italia: confermato il trend dei contagi, diminuiscono ancora i ricoveri in terapia intensiva. I dati al 13 aprile.

L’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia si conferma stabile. Crescono meno i nuovi positivi, scendono i guariti e tornano a salire i morti. Rimaniamo sostanzialmente sugli stessi livelli dei giorni scorsi. Mentre il dato positivo da guardare è il calo costante dei ricoveri in terapia intensiva.

Il numero dei casi complessivi di Covid-19 in Italia ha raggiunto i 159.516 dall’inizio dell’epidemia. Un numero che, ricordiamo, comprende i positivi, i guariti e i deceduti. L’incremento giornaliero è di 3.153 casi, più basso dai 4.092 casi di ieri e dai 4.694 dell’altro ieri. Si tratta del numero più basso dallo scorso 7 aprile, quando i nuovi casi totali furono 3.039 in un giorno. Il dato più basso precedente era stato il 13 marzo scorso, con 2.547 casi in un giorno. Quanto alla percentuale dell’incremento giornaliero quella odierna è di 2,02%, la più bassa mai registrata finora. Un dato che ci deve fare ben sperare. Come riportato dai dati elaborati dal Sole24Ore. I dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: confermato il trend dei contagi, i dati aggiornati

Lunedì di Pasqua, o Pasquetta, 13 aprile, i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia registrano una conferma del trend dei nuovi contagi, con il dato nazionale pesantemente influenzato da quello della Lombardia. Oggi l’incremento dei nuovi positivi è di 1.363 casi – comunque in calo dai 1.984 di ieri. Il totale delle persone attualmente positive in Italia è di 103.616 casi.

Purtroppo tornano a salire anche i morti, che oggi sono 566, dai 431 di ieri. Il numero complessivo delle vittime di Covid-19 in Italia ha superato le 20mila unità: pari a 20.465 decessi dall’inizio dell’epidemia. L’altro dato non buono di oggi è il calo dei guariti, oggi sono stati solo 1.224, dai 1.677 di ieri, che portano il totale delle persone guarite a 35.435.

Continuano, invece, a diminuire i ricoveri in terapia intensiva, che oggi scendono più di ieri; il dato positivo di oggi.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a lunedì 13 aprile 2020



103.616 attualmente positivi al Covid-19 : +1.363 casi dal 12 aprile (ieri l’incremento è stato di 1.984, sabato di 1.996, venerdì di 1.396, giovedì di 1.615, mercoledì di 1.195, martedì di 880 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 1.984, sabato di 1.996, venerdì di 1.396, giovedì di 1.615, mercoledì di 1.195, martedì di 880 casi) 34.435 i guariti : pari a +1.224 da ieri ;

: pari a ; 20.465 i morti: pari a +566 da ieri.

Un nuovo importante calo di morti si è registrato oggi in Italia, con il valore più basso dal 19 marzo scorso quando in un giorno i decessi furono 427.

Tra i 103.616 positivi al Coronavirus alla data del 13 aprile:

72.333 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 28.023 sono ricoverati con sintomi ( +176 pazienti in un giorno )



sono ( ) 3.260 sono in terapia intensiva (ieri arano 3.343, -83 in un giorno).

Tornano a diminuire in modo importante i ricoveri in terapia intensiva: oggi meno 83 pazienti, rispetto ai meno 38 di ieri. Invece, purtroppo, riprendono ad aumentare i ricoveri negli altri reparti ospedalieri, con più 176 pazienti in un giorno.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 13 aprile 2020.

Continuano a restare elevati i numeri della Lombardia, che condizionano tutti i dati a livello nazionale. Oggi, ad esempio, sono stati registrati 1.262 nuovi casi (totali). Meno dei 1.460 di ieri, ma a fronte di un numero inferiore di tamponi. Quindi, in sostanza, un aumento. Dall’inizio dell’epidemia, i casi totali di Covid-19 in Lombardia sono 60.314 (un dato che include positivi, guariti e deceduti).

Informazioni aggiornate sull’epidemia di coronavirus e su come comportarsi sul portale web del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

