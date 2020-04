Coronavirus in Italia: diminuiscono i decessi e i ricoveri. I dati aggiornati al 12 aprile.

Il livello dei nuovi contagi di Coronavirus in Italia rimane stabile, ma oggi è molto positivo il dato dei morti, che scendono sotto i 500 e tornano a un livello che non si vedeva più dal 19 marzo scorso. Domenica di Pasqua, 12 aprile, i casi complessivi di Covid-19 in Italia sono arrivati a 156.363, dall’inizio dell’epidemia, un dato che include i cosiddetti positivi, i deceduti e i guariti. Con un incremento giornaliero di 4.092 casi, in calo dai 4.694 di ieri, mentre l’altro ieri erano stati 3.951. La percentuale dell’incremento giornaliero è tornata sotto il 3%, pari al 2,69%.

Positivo, finalmente, il dato sui morti di Coronavirus, sempre troppo elevato ma in deciso calo dagli ultimi giorni: oggi sono stati registrati 431 decessi, il livello più basso dallo scorso 19 marzo quando i morti giornalieri furono 427. Ieri i decessi giornalieri erano 619, mentre venerdì 10 aprile sono stati 570. Il numero complessivo dei morti per Coronavirus in Italia è di 19.899 dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda invece i nuovi positivi, oggi si registra un incremento di 1.984 casi, ancora elevato e di poco inferiore ai 1.996 casi di ieri, ma il numero dipende anche dai maggiori tamponi effettuati. Il numero complessivo delle persone attualmente positive al Covid-19 in Italia è di 102.253. Oggi il numero dei tamponi effettuati è inferiore a quello di ieri: 46.720 tamponi oggi rispetto ai 56.609 di ieri (numero record).

Molto bene il dato sui ricoveri ospedalieri che registra ancora il segno meno sia nelle terapie intensive che negli altri reparti. I dati aggiornati.

Se l’incremento dei nuovi positivi al Coronavirus in Italia ancora non scende, rimanendo comunque stabile, oggi dai dati aggiornati dalla Protezione Civile nella quotidiana conferenza stampa, anche nel giorno di Pasqua, emergono alcuni numeri molto positivi: quelli sul calo dei morti e quelli sulla diminuzione dei ricoveri in ospedale.

I nuovi positivi al virus oggi salgono di 1.984 casi, comunque meno di ieri quanto sono stati 1.996, con un incremento giornaliero percentuale inferiore al 2% (pari all’1,98%). Il totale dei positivi in Italia al momento è di 102.253 casi. I decessi scendono sotto le 500 unità, un dato molto positivo dopo gli incrementi degli ultimi giorni. Oggi i decessi per Coronavirus sono 431 in deciso calo dai 619 di ieri e il valore più basso dai 427 del 19 marzo scorso. Il numero complessivo delle vittime in Italia è di 19.899, molto vicino alla soglia dei 20.000 morti.

Per quanto riguarda i guariti, invece, oggi sono meno di ieri ma comunque sopra i 1.500. Le persone guarite oggi in Italia sono 1.677, per un totale di 34.211 guariti.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a domenica 12 aprile 2020



102.253 attualmente positivi al Covid-19 : +1.984 casi dall’11 aprile (ieri l’incremento è stato di 1.996, venerdì di 1.396, giovedì di 1.615, mercoledì di 1.195, martedì di 880 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 1.996, venerdì di 1.396, giovedì di 1.615, mercoledì di 1.195, martedì di 880 casi) 34.211 i guariti : pari a +1.677 da ieri ;

: pari a ; 19.899 i morti: pari a +431 da ieri.

Un nuovo importante calo di morti si è registrato oggi in Italia, con il valore più basso dal 19 marzo scorso quando in un giorno i decessi furono 427.

Tra i 102.253 positivi al Coronavirus alla data del 12 aprile:

71.063 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 27.847 sono ricoverati con sintomi ( -297 pazienti in un giorno )



sono ( ) 3.343 sono in terapia intensiva (ieri arano 3.381, -38 in un giorno).

Continuano a diminuire i ricoveri in ospedale. Se oggi il calo dei ricoveri in terapia intensiva è solo di 38 pazienti in meno, un numero più basso da quello dei giorni scorsi, molto buono è il calo dei ricoveri negli altri reparti, con 297 pazienti in meno. Mentre i positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare rappresenta il 69% dei malati, come ha sottolineato in conferenza stampa il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 12 aprile 2020.

Sostanzialmente stabili i contagi da Covid-19 in Lombardia, con 59.052 casi complessivi dall’inizio dell’epidemia, un numero che include attualmente positivi, guariti e deceduti. In un giorno l‘incremento è di 1.460 casi, ancora alto ma inferiore a quello di ieri che era di 1.544, mentre venerdì erano aumentati di 1.246 casi. La buona notizia è che diminuiscono i decessi, oggi sono 110, mentre ieri erano stati 273. Un numero finalmente in netto calo. I decessi giornalieri in Lombardia venerdì sono stati 216, giovedì 300, mercoledì 238, martedì 282, lunedì 6 aprile 297, domenica 249, sabato 4 aprile 345 decessi. Il numero complessivo delle vittime in Lombardia è di 10.621 dall’inizio dell’epidemia.

Riguardo ai ricoveri in ospedale. Il numero dei malati in terapia intensiva in Lombardia oggi rimane sostanzialmente stabile, con un incremento di 2 pazienti, passando dai 1.174 di ieri ai 1.176 di oggi. Il primo, sebbene modesto, aumento dopo molti giorni. Tornano a scendere, invece, i ricoveri negli altri reparti ospedalieri, oggi in calo di 57 unità, passando a 11.969 pazienti complessivi.

La pandemia di Covid-19



Riguardo alla pandemia di Covid-19 nel mondo i casi complessivi hanno 1 milione e 800mila contagi. Gli Stati Uniti sono sopra il mezzo milione e con oltre 20mila morti, la maggior parte nello Stato di New York, con 6.367 decessi nella sola città di New York. Continua a salire il numero dei morti nel Regno Unito, dove oggi si sono superati i 10mila decessi. Il Paese ha anche superato la Cina per numero di contagi. Il numero di decessi per Covid-19 nel mondo ha superato i 112mila.

Gli ultimi dati rilevati alle 18.20 di domenica 12 aprile dalla Johns Hopkins University. I casi complessivi di Covid-19 nel mondo sono 1.807.939, i morti 112.241, così distribuiti tra i vari Paesi:

Stati Uniti: 532.339 (21.418 morti)

Spagna: 166.019 (16.972 morti) Italia: 156.363 (19.889 morti)

Francia: 130.730 (13.832 morti) Germania: 125.975 (2.907 morti) Regno Unito: 85.175 (10.629 morti) Cina: 83.134 (3.343 morti) Iran: 71.686 (4.474 morti)

Turchia: 52.167 (1.101 morti) Belgio: 29.647 (3.600 morti) Paesi Bassi: 25.746 (2.747 morti) Svizzera: 25.328 (1.089 morti)



Informazioni aggiornate sull’epidemia di coronavirus e su come comportarsi sul portale web del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

