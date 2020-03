Sebbene sia ancora troppo presto per dire che siamo fuori dall’emergenza, prosegue il calo dei nuovi contagi di Coronavirus segnalati dalla Protezione Civile. Mentre i decessi sono 683, sempre troppi ma meno di ieri quando sono stati 743. Salgono i guariti che oggi sono 1.036, mentre le persone attualmente positive al Covid-19 sono 57.521, con un aumento oggi di 3.491 casi, ieri erano 3.612. Dall’inizio dell’epidemia i casi complessivi sono 74.386 (inclusi deceduti e guariti), con un aumento di 5.210 in totale. I dati aggiornati dalla Protezione Civile.

Coronavirus in Italia: prosegue il calo dei nuovi contagi e dei decessi, aumentano i guariti

La Protezione Civile ha comunicato anche oggi nella conferenza stampa alle 18.00, i dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Non era presente però il commissario all’emergenza Angelo Borrelli, in isolamento per febbre e sospetto contagio di coronavirus, confermato dal tampone effettuato nelle ultime ore. Anche Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile e consulente della Lombardia, ha contratto il virus e ora si trova rucoverato all’Ospedale San Raffaele. Al posto di Borrelli, è intervenuto in conferenza stampa il Direttore operativo del Dipartimento della Protezione civile, Luigi D’Angelo.

Dai dati aggiornati è confermato il trend in calo dei nuovi contagi, oggi aumentati di 3.491 casi, mentre ieri erano stati 3.612, per un totale di 57.521 persone attualmente positive al virus. Dall’inizio dell’epidemia, con deceduti e guariti, sono 74.386, sopra i 70mila casi complessivi. In un giorno aumentano i guariti di oltre mille unità, 1.036 persone. Purtroppo sono ancora elevati i numeri dei morti, 683 nella giornata di oggi, ma almeno in calo dai 743 di ieri, che erano ripresi a salire dopo due giorni di diminuzione. Le persone decedute dall’inizio dell’epidemia sono 7.503, un numero che fa impressione, il più alto al mondo.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a mercoledì 25 marzo 2020



57.521 attualmente positivi al Covid-19 : +3.491 casi dal 24 marzo (ieri l’incremento è stato di 3.612 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 3.612 casi) 9.362 i guariti : pari a +1.036 da ieri ;

: pari a ; 7.503 i morti: pari a +683 da ieri.

Il numero preciso dei morti per Covid-19 si potrà conoscere solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Molti dei pazienti morti per Coronavirus, infatti, soffrivano di patologie pregresse, anche multiple.

Tra i 57.521 positivi al Coronavirus alla data del 25 marzo:

30.920 si trovano in isolamento domiciliare ;

si trovano ; 23.112 sono ricoverati con sintomi ;

sono ; 3.396 sono in terapia intensiva (+93 in un giorno).

Positivo il dato delle persone ricoverate in terapia intensiva che aumenta molto meno rispetto ai giorni scorsi, meno di 100 persone in un giorno.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 25 marzo 2020.

